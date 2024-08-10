الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
30
o
البقاع
34
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
05:45
5 عادات نقوم بها يومياً.. تؤدي إلى الوفاة المبكر!
04:05
فيديو - ضرب مهندس على يد رئيس بلديّة!
02:07
فيديو - مستوطن يدهس جنوداً إسرائيليين في رام الله
01:41
حملة ترامب تستخدم أغنية "تيتانيك".. وسيلين ديون تعلّق
01:38
لأصحاب القلوب القوية.. برلين تتيح تجربة أعلى أرجوحة بأوروبا
نشرات الطقس
النشرة الجوية 10-08-2024
2024-08-10 | 13:15
A-
A+
النشرة الجوية 10-08-2024
مقالات ذات صلة
النشرة الجوية 09-08-2024
النشرة الجوية 08-08-2024
النشرة الجوية 07-08-2024
النشرة الجوية 10-08-2024
النشرة
نشرات الطقس
الجوية
10-08-2024
العودة الى الأعلى
النشرة الجوية 09-08-2024
اقرأ ايضا في نشرات الطقس
2024-08-09
النشرة الجوية 09-08-2024
2024-08-09
النشرة الجوية 09-08-2024
2024-08-08
النشرة الجوية 08-08-2024
2024-08-08
النشرة الجوية 08-08-2024
2024-08-07
النشرة الجوية 07-08-2024
2024-08-07
النشرة الجوية 07-08-2024
يحدث الآن
عربي و دولي
06:35
المتحدث باسم الحكومة الألمانية: شولتس يؤكد لنتنياهو في اتصال هاتفي أهمية وقف العنف الانتقامي في الشرق الأوسط
عربي و دولي
06:34
شولتس لنتنياهو: آن الأوان لوقف إطلاق النار
خاص الجديد
06:32
الحدث - جان عزيز - الحلقة الكاملة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-08-10
حماس: مجزرة مدرسة التابعين جريمة مروعة وتصعيد خطير في مسلسل الجرائم التي ترتكب في غزة على يد النازيين الجدد
2024-08-01
قناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو سيجتمع اليوم برئيس المعارضة يائير لابيد لإحاطته بالتطورات الأمنية
2024-08-07
بعد استقالة سيمون أبي رميا غسان عطالله يؤكد: ندفع ثمن "فائض" الديمقراطية داخل التيار
01:34
مصادر دبلوماسية لـ "الجزيرة": مجلس الأمن سيعقد إجتماعاً طارئاً الثلاثاء بطلب من الجزائر بشأن مجزرة حي الدرج في غزة
03:26
فيديو - بطريقة مذهلة .. توتنهام قدّم مهاجمه سولانكي
2024-08-05
مجموعة لوفتهانزا: تعليق جميع الرحلات إلى تل أبيب وطهران وبيروت حتى 12 آب
بالفيديو
بالفيديو
06:32
الحدث - جان عزيز - الحلقة الكاملة
06:31
جان عزيز في رسالة لنواب "التيّار": إياكم والخطأ الثالث
06:29
جان عزيز: السنوار مسؤول عن حماية الناس.. والخطاب الديني يضرّ بفلسطين
04:13
مصطفى البرغوثي يتحدّث عن مسار المفاوضات والردّ المرتقب على "إسرائيل"
13:15
النشرة الجوية 10-08-2024
13:13
مقدمة النشرة المسائية 10-08-2024
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
15:49
صحيفة إسرائيلية تكشف: في هذا الموعد سيهاجمنا حزب الله
محليات
15:49
صحيفة إسرائيلية تكشف: في هذا الموعد سيهاجمنا حزب الله
محليات
12:16
محاولات عربية لتأجيل رد الحزب.. والاخير يلتزم الصمت
محليات
12:16
محاولات عربية لتأجيل رد الحزب.. والاخير يلتزم الصمت
عربي و دولي
07:45
هلع وإنقطاع منتجات.. زلزال ضخم في طريقه لهذا البلد!
عربي و دولي
07:45
هلع وإنقطاع منتجات.. زلزال ضخم في طريقه لهذا البلد!
محليات
13:50
الحزب يكشف تفاصيل ضربته الجوية الواسعة.. والهدف قاعدة "محفاة ألون"
محليات
13:50
الحزب يكشف تفاصيل ضربته الجوية الواسعة.. والهدف قاعدة "محفاة ألون"
منوعات
05:45
5 عادات نقوم بها يومياً.. تؤدي إلى الوفاة المبكر!
منوعات
05:45
5 عادات نقوم بها يومياً.. تؤدي إلى الوفاة المبكر!
منوعات
11:53
"غوغل" أزال مواقيت الصلاة من خدمات البحث الرسمية!
منوعات
11:53
"غوغل" أزال مواقيت الصلاة من خدمات البحث الرسمية!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024