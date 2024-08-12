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2024-08-12 | 13:24
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الصين تختبر أضخم طائرة نقل مسيّرة في فيديو مثير!
10:29
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2024-01-19
البيت البيض أكد تنفيذ ضربات جديدة في اليمن
2024-06-25
دون أن يذكرها بالإسم.. غوتيريش يتهم "إسرائيل" بنشر معلومات مضلّلة
2024-06-01
آخرها إسقاط المسيّرة.. مراسل الجديد يُطلعنا على آخر تطورات ميدان الجنوب
2024-08-09
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن في وقت سابق غارات على بلدات محيبيب ومركبا وكفركلا
بالفيديو
بالفيديو
13:26
مقدمة النشرة المسائية 12-08-2024
13:24
النشرة الجوية 12-08-2024
12:48
هدوء حذر.. موفدنا يصف المشهد مع تطوّرات الساعة على الجبهة
10:12
هنا بيروت - رمزي ابو اسماعيل - 12-8-2024
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