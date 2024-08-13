النشرة الجوية 13-08-2024

أكسيوس: حماس لن تشارك بمحادثات الغد لكنها منفتحة على لقاء الوسطاء بعد الاجتماع

أكسيوس: حماس لن تشارك بمحادثات الغد لكنها منفتحة على لقاء الوسطاء بعد الاجتماع