النشرة الجوية 16-08-2024

وزير البيئة ناصر ياسين لـ وهلق شو: نحن في حالة حرب منذ تشرين واحتمال توسع الإعتداءات موجود دائماً لا أعلم سبب مقاطعة بعض الوزراء لجلسة اليوم وكان عليهم الحضور نحن في لحظة تضامن وطني تتطلب النقاش