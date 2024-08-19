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16:39
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مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: عدد جرحى غارات البقاع ارتفع إلى 9 أشخاص كذلك ارتفعت حصيلة غارة المنصوري إلى شابتين فلسطينيتين
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16:07
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مقدمة النشرة المسائية 19-08-2024
13:07
النشرة الجوية 19-08-2024
05:44
الحدث - نبيه عواضة - الحلقة الكاملة
05:43
نبيه عواضة: ردّ الحزب تحضّر وهو رهن هذا الأمر
05:40
نبيه عواضة يكشف عن تفاصيل مهمّة حول إغتيال شكر: شبكة الحزب لم تُخترق
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"القسام والجهاد" يتبنيان تفجير تل أبيب في بيان ناري
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