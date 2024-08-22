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02:15
جيش الإحتلال يزعم استهداف "خلية كانت تستعد لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل من منطقة طير حرفا جنوب لبنان"
2024-06-11
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2024-08-21
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2024-08-20
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2024-08-19
مراسل الجديد: الطيران الحربي المعادي شن غارتين استهدفتا بلدة "بيوت السياد" عند اطراف بلدة المنصوري
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13:18
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مقدمة النشرة المسائية 22-08-2024
13:02
النشرة الجوية 22-08-2024
13:00
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