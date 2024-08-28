الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
30
o
البقاع
27
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
09:36
بالفيديو - سحب دخان ضخمة إثر غارة اسرائيلية على مخيم نور شمس
08:29
بالفيديو - النيران تشتعل في كروم الزيتون جنوب لبنان
08:07
بالفيديو - شاب فلسطيني ينجو من "قناصة" اسرائيليين
07:34
عن طريق الخطأ.."خصم لا يصدق" لأسعار رحلات طيران بالدرجة الأولى!
2024-08-28
"خطأ" يمنح مسافرين تذاكر درجة أولى بخصم 85%
نشرات الطقس
النشرة الجوية 28-08-2024
2024-08-28 | 14:15
A-
A+
النشرة الجوية 28-08-2024
النشرة الجوية 28-08-2024
مقالات ذات صلة
الجديد برفقة القبعات الزرق على خط النار.. التفاصيل في النشرة المسائية
إيجارات الشقق.. الجديد تضبط سماسرة الحرب | في النشرة المسائية
ليلة الضغط على يوسف خليل الجديد وحكاية الـ ٣ بيانات في وزارة المال التفاصيل مع الزميلة ليال بو موسى في النشرة المسائية بعد قليل
النشرة الجوية 28-08-2024
نشرات الطقس
الجديد
النشرة المسائية
العودة الى الأعلى
النشرة الجوية 27-08-2024
اقرأ ايضا في نشرات الطقس
2024-08-27
النشرة الجوية 27-08-2024
2024-08-27
النشرة الجوية 27-08-2024
2024-08-26
النشرة الجوية 26-08-2024
2024-08-26
النشرة الجوية 26-08-2024
2024-08-25
النشرة الجوية 25-08-2024
2024-08-25
النشرة الجوية 25-08-2024
يحدث الآن
محليات
03:27
انهيار جزء من حائط بعد نفق شكا يتسبب بازدحام مروري
عربي و دولي
03:22
إعلام العدو: عدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين يقتحمون السياج الفاصل ويدخلون إلى قطاع غزة
عربي و دولي
03:17
فرحان القاضي يروي تفاصيل من احتجازه.. هذا ما قاله!
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
03:22
إعلام العدو: عدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين يقتحمون السياج الفاصل ويدخلون إلى قطاع غزة
02:28
لائحة اتهامات أولية بحق مؤسس تليغرام
07:04
انفصال هشام حداد عن زوجته نتالي زرقا
2024-04-21
مسؤول ملف الموارد والحدود في حزب الله نواف الموسوي لـ الجديد: جهة دولية طلبت من السيد نصرالله التوسط لدى إيران لعدم الرد إلا أن السيد شرح الموقف بضروري الرد الإيراني
2024-08-27
ممر سريع لمغادري مطار بيروت .. وحمية يؤكد: لبنان لا يقهر
09:53
ماري كلود نجم : "في ناس ضميرهم مش مرتاح" .. وهذا ما قالته عن ابراهيم كنعان
بالفيديو
بالفيديو
14:18
مقدمة النشرة المسائية 28-08-2024
14:15
النشرة الجوية 28-08-2024
10:30
هيفاء وهبي تتعرض للهجوم بسبب ما حصل في حفلها الاخير وسيدة من الجمهور تصرخ: ماخدتش حقي!
09:55
هنا بيروت - توفيق شومان - 28-8-2024
09:53
ماري كلود نجم : "في ناس ضميرهم مش مرتاح" .. وهذا ما قالته عن ابراهيم كنعان
09:51
توفيق شومان عن رد الحزب : خرق أمني واستخباراتي أساسي
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
فن
07:04
انفصال هشام حداد عن زوجته نتالي زرقا
فن
07:04
انفصال هشام حداد عن زوجته نتالي زرقا
محليات
04:53
نصيحة جديدة من السفارة الأميركية إلى رعاياها في بيروت!
محليات
04:53
نصيحة جديدة من السفارة الأميركية إلى رعاياها في بيروت!
عربي و دولي
05:29
إعلام تركي: بشار الأسد أعطى الضوء الأخضر!
عربي و دولي
05:29
إعلام تركي: بشار الأسد أعطى الضوء الأخضر!
محليات
07:23
التيار يعلّق على استقالة كنعان: اختار أن يقدم استقالته في الاعلام!
محليات
07:23
التيار يعلّق على استقالة كنعان: اختار أن يقدم استقالته في الاعلام!
منوعات
07:34
عن طريق الخطأ.."خصم لا يصدق" لأسعار رحلات طيران بالدرجة الأولى!
منوعات
07:34
عن طريق الخطأ.."خصم لا يصدق" لأسعار رحلات طيران بالدرجة الأولى!
عربي و دولي
05:49
العدو يعلن حصيلة الساعات الأولى لاجتياح الضفة: "قتلى واعتقالات"
عربي و دولي
05:49
العدو يعلن حصيلة الساعات الأولى لاجتياح الضفة: "قتلى واعتقالات"
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024