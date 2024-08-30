النشرة الجوية 30-08-2024

أستاذ القانون والسياسات الخارجية في باريس محي الدين الشحيمي لـ الجديد: لبنان لم يستفد من حرب الإسناد وردّ حزب الله الأخير على "إسرائيل" ليس رداً بالمعنى الحقيقي بل يُعتبر زيادة في حجم المواجهة