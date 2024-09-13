النشرة الجوية 13-09-2024

النائب هادي أبو الحسن للجديد: كان هناك محاولة لإحداث فتنة شيعية_درزية من خلال حادثة مجدل شمس ولكن سرعة تحرك وليد جنبلاط والحزب التقدمي الإشتراكي خلق وعياً قابله موقفاً مميزاً من أهلنا في الجولان