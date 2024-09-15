النشرة الجوية 15-09-2024

إذاعة جيش العدو: مسيرة أطلقت من لبنان وصلت إلى منطقة جنوب سهل الحولة على بعد 30 كلم من الحدود وحلقت في الأجواء الإسرائيلية مدة 10 دقائق على الأقل دون أن يتم اعتراضها