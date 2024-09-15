عاجل
وزارة الدفاع السعودية: قائد القوات المشتركة يلتقي نائب قائد القيادة المركزية الأميركية
وزارة الدفاع السعودية: قائد القوات المشتركة يلتقي نائب قائد القيادة المركزية الأميركية
ترامب: لن أستسلم أبدا ..ولاشيء سيوقفني
ترامب: لن أستسلم أبدا ..ولاشيء سيوقفني
آلان عون لـ وهلق شو: إحدى الأمور التي دفعت ثمنها فصلي من التيار هو طرحي للنائب ابراهيم كنعان كي يكون مرشحنا
آلان عون لـ وهلق شو: إحدى الأمور التي دفعت ثمنها فصلي من التيار هو طرحي للنائب ابراهيم كنعان كي يكون مرشحنا
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
10:20
بالفيديو - حاجز محبة.. يتحول الى إشكال وتضارب في صيدا
09:14
بالفيديو - فيضان نهر بسبب هطول أمطار غزيرة
07:17
صبي قاصر وراء هجوم إلكتروني كاد يشل قطاع المواصلات!
03:01
مغربية تضرم النار في ضريح وتحوله لرماد.. ما السبب؟
02:52
نسر "غير طبيعي" يهاجم طفلة في النرويج
نشرات الطقس
النشرة الجوية 15-09-2024
2024-09-15 | 13:19
A-
A+
النشرة الجوية 15-09-2024
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 15-09-2024
النشرة الجوية 14-09-2024
النشرة الجوية 13-09-2024
النشرة الجوية 15-09-2024
النشرة
نشرات الطقس
النشرة
الجوية
15-09-2024
العودة الى الأعلى
النشرة الجوية 14-09-2024
اقرأ ايضا في نشرات الطقس
2024-09-14
النشرة الجوية 14-09-2024
2024-09-14
النشرة الجوية 14-09-2024
2024-09-13
النشرة الجوية 13-09-2024
2024-09-13
النشرة الجوية 13-09-2024
2024-09-12
النشرة الجوية 12-09-2024
2024-09-12
النشرة الجوية 12-09-2024
يحدث الآن
عربي و دولي
16:50
ترامب: لن أستسلم أبدا ..ولاشيء سيوقفني
خاص الجديد
16:36
آلان عون لـ وهلق شو: إحدى الأمور التي دفعت ثمنها فصلي من التيار هو طرحي للنائب ابراهيم كنعان كي يكون مرشحنا
خاص الجديد
16:27
آلان عون لـ وهلق شو: أطراف عدة من بعبدا تكلمت معي وإنني أترك جميع خياراتي مفتوحة ولن أتحالف سوى مع الذي أجد انسجاماً كاملاً مع مواقفه السياسية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-07-23
ابن قصي خولي يبهر الجمهور بسبب ما فعله مع والده في احدث ظهور وفيديو يوثق اللحظات المؤثرة بينهما
2024-09-14
وائل كفوري يحتفل بعيد ميلاد ابنته ميشال وظهورها النادر يتصدر حديث الجمهور
05:57
نتنياهو: على الحوثيين أن يعلموا أنهم سيدفعون ثمناً باهظاً لكل محاولة للمساس بنا
11:44
إذاعة جيش العدو: مسيرة أطلقت من لبنان وصلت إلى منطقة جنوب سهل الحولة على بعد 30 كلم من الحدود وحلقت في الأجواء الإسرائيلية مدة 10 دقائق على الأقل دون أن يتم اعتراضها
2024-07-28
قصي خولي في اقوى هجوم على حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024: مقرف ومهين
2024-09-14
طارق ترشيشي عن ترشيح باسيل للرئاسة: يتمنعنّ وهنّ راغبات
بالفيديو
بالفيديو
13:20
مقدمة النشرة المسائية 15-09-2024
13:19
النشرة الجوية 15-09-2024
06:52
الحدث - سركيس نعوم - الحلقة الكاملة
06:44
سركيس نعوم يتحدّث عن أهداف زيارة هوكستين: تكاليف الحرب ستكون مرتفعة جداً
06:36
سركيس نعوم عن الصاروخ اليمني: لا شيء بالصدفة عند إيران وحلفائها
05:31
ابنة سامو زين تخطف الانظار بجمالها في ظهورها النادر
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
خاص الجديد
03:33
تخبط إسرائيلي.. إلقاء منشورات جنوبي لبنان بدون موافقة الجيش
خاص الجديد
03:33
تخبط إسرائيلي.. إلقاء منشورات جنوبي لبنان بدون موافقة الجيش
محليات
11:49
بعد إشكال صيدا.. "الأحباش" توضح حقيقة ما حصل!
محليات
11:49
بعد إشكال صيدا.. "الأحباش" توضح حقيقة ما حصل!
محليات
08:02
القاضية غادة عون تعلّق على قرار البطريرك الراعي بزيارة رياض سلامة في السجن: أنا أيضاً مارونية!
محليات
08:02
القاضية غادة عون تعلّق على قرار البطريرك الراعي بزيارة رياض سلامة في السجن: أنا أيضاً مارونية!
عربي و دولي
01:59
فيديو - لحظة وصول الصاروخ اليمني إلى وسط "إسرائيل"
عربي و دولي
01:59
فيديو - لحظة وصول الصاروخ اليمني إلى وسط "إسرائيل"
منوعات
10:20
بالفيديو - حاجز محبة.. يتحول الى إشكال وتضارب في صيدا
منوعات
10:20
بالفيديو - حاجز محبة.. يتحول الى إشكال وتضارب في صيدا
عربي و دولي
07:02
الجيش الاسرائيلي يعلن نتائج التحقيق الاولي المتعلق بـ "الصاروخ اليمني"
عربي و دولي
07:02
الجيش الاسرائيلي يعلن نتائج التحقيق الاولي المتعلق بـ "الصاروخ اليمني"
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024