النشرة الجوية 19-09-2024

عاجل
عبدالله لـ "الجديد": مقومات صمود لبنان ما زالت ضعيفة وعلينا ألا نكابر وألا نجر لبنان إلى حرب شاملة ولكن إذا فرضت هذه الحرب علينا من قبل الجانب الإسرائيلي علينا أن نكون في الخندق الواحد
عبدالله لـ "الجديد": مقومات صمود لبنان ما زالت ضعيفة وعلينا ألا نكابر وألا نجر لبنان إلى حرب شاملة ولكن إذا فرضت هذه الحرب علينا من قبل الجانب الإسرائيلي علينا أن نكون في الخندق الواحد
عبدالله لـ "الجديد": فلنحتكم إلى مرجعياتنا الصحية كل ما نحتاجه أصبح في عهدة وزير الصحة ورئيس الحكومة يتابع عن كثب هذا الملف كما أن ثقتنا بنظامنا الصحي في لبنان كبيرة
عبدالله لـ "الجديد": فلنحتكم إلى مرجعياتنا الصحية كل ما نحتاجه أصبح في عهدة وزير الصحة ورئيس الحكومة يتابع عن كثب هذا الملف كما أن ثقتنا بنظامنا الصحي في لبنان كبيرة
النائب بلال عبدالله لـ "الجديد": الضربة موجعة جداً ولكن لبنان أثبت أنه بخير في مشهد وحدة وتضامن تخطى كل الانقسامات الداخلية
النائب بلال عبدالله لـ "الجديد": الضربة موجعة جداً ولكن لبنان أثبت أنه بخير في مشهد وحدة وتضامن تخطى كل الانقسامات الداخلية
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
البقاع
25
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
11:41
بالفيديو - نصرالله: نعم.. تلقينا ضربة قوية!
11:09
بالفيديو - طيران حربي يحلق على علو منخفض جدا فوق بيروت
09:15
بالفيديو - لحظة تفجير جهاز لاسلكي مفخخ قرب الجامعة الاميركية
08:12
ما صحة توقيف عميل في ميفدون؟
2024-09-18
بالفيديو - انفجـارات جديدة تضرب الاجهزة اللاسلكية في مناطق لبنانية عدة
نشرات الطقس
النشرة الجوية 19-09-2024
2024-09-19 | 13:17
A-
A+
النشرة الجوية 19-09-2024
مقالات ذات صلة
النشرة الجوية 17-09-2024
النشرة الجوية 16-09-2024
النشرة الجوية 15-09-2024
النشرة الجوية 19-09-2024
النشرة
نشرات الطقس
الجوية
19-09-2024
العودة الى الأعلى
النشرة الجوية 17-09-2024
اقرأ ايضا في نشرات الطقس
2024-09-17
النشرة الجوية 17-09-2024
2024-09-17
النشرة الجوية 17-09-2024
2024-09-16
النشرة الجوية 16-09-2024
2024-09-16
النشرة الجوية 16-09-2024
2024-09-15
النشرة الجوية 15-09-2024
2024-09-15
النشرة الجوية 15-09-2024
يحدث الآن
خاص الجديد
03:59
عبدالله لـ "الجديد": مقومات صمود لبنان ما زالت ضعيفة وعلينا ألا نكابر وألا نجر لبنان إلى حرب شاملة ولكن إذا فرضت هذه الحرب علينا من قبل الجانب الإسرائيلي علينا أن نكون في الخندق الواحد
خاص الجديد
03:54
عبدالله لـ "الجديد": فلنحتكم إلى مرجعياتنا الصحية كل ما نحتاجه أصبح في عهدة وزير الصحة ورئيس الحكومة يتابع عن كثب هذا الملف كما أن ثقتنا بنظامنا الصحي في لبنان كبيرة
خاص الجديد
03:51
النائب بلال عبدالله لـ "الجديد": الضربة موجعة جداً ولكن لبنان أثبت أنه بخير في مشهد وحدة وتضامن تخطى كل الانقسامات الداخلية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
03:51
النائب بلال عبدالله لـ "الجديد": الضربة موجعة جداً ولكن لبنان أثبت أنه بخير في مشهد وحدة وتضامن تخطى كل الانقسامات الداخلية
2024-09-12
خنقها زوجها وطحنها في الخلاط.. نهاية مأساوية لملكة جمال
04:15
المديرية العامة للطيران المدني: بُمنع نقل أي جهاز Pager أو Walkie Talkie على متن الطائرة
2024-09-12
رئيس جهاز الإعلام والتواصل في "القوات" شارل جبور للجديد: لم نرى أي جديد في مواقف بري فهو عليه أن ينفذ الدستور بكل بساطة والعقدة لا تزال إصراره على إلزامية الحوار التي تسبق الدعوة إلى جلسة انتخاب
11:39
بلينكن: واشنطن وباريس تدعوان إلى الردع وخفض التصعيد في الشرق الأوسط وخاصة لبنان
13:15
مقدمة نشرة أخبار الجديد
بالفيديو
بالفيديو
16:36
من جنوب لبنان.. الجديد تنقل آخر التطورات الميدانية
14:10
حزام ناري اسرائيلي ليلا وغارات مكثفة على قرى الجنوب والبقاع الغربي
13:17
النشرة الجوية 19-09-2024
13:13
مقدمة النشرة المسائية 19-09-2024
12:55
وتيرة التصعيد ترتفع في جنوب لبنان .. مراسل الجديد يواكب آخر التطورات الميدانية مباشرة
11:03
بعد كلمة السيد نصر الله.. مراسل الجديد يوافينا بآخر التطورات الميدانية في جنوب لبنان
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
10:55
بالصور - أحد جرحى تفجيرات البيجر يتابع كلمة امين عام الحزب
محليات
10:55
بالصور - أحد جرحى تفجيرات البيجر يتابع كلمة امين عام الحزب
محليات
15:57
"خزائننا مليئة لكل مستحق".. بالصور- رسائل مشبوهة تصل هواتف اللبنانيين
محليات
15:57
"خزائننا مليئة لكل مستحق".. بالصور- رسائل مشبوهة تصل هواتف اللبنانيين
محليات
14:10
حزام ناري اسرائيلي ليلا وغارات مكثفة على قرى الجنوب والبقاع الغربي
محليات
14:10
حزام ناري اسرائيلي ليلا وغارات مكثفة على قرى الجنوب والبقاع الغربي
محليات
05:49
حزب الله ينعى 5 شهداء
محليات
05:49
حزب الله ينعى 5 شهداء
محليات
10:02
كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله... للمتابعة مباشرة:
محليات
10:02
كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله... للمتابعة مباشرة:
محليات
14:27
بالصورة- نقل 95 جريحاً من المصابين بتفجيرات "البيجر" إلى إيران
محليات
14:27
بالصورة- نقل 95 جريحاً من المصابين بتفجيرات "البيجر" إلى إيران
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024