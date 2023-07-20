تفكيك خطاب تيار المستقبل في ملف إنفجار مرفأ بيروت.. "مافي كبير قدام الحقيقة"

حدد مكتب بارودي للمحاماة بوضوح مكامن الخطر الشديد لحمولة الأمونيوم نيترات على متن السفينة روسوس،
التزمت حركة أمل بالخطاب الكلاسيكيّ منذ اللّحظة الأولى لإنفجار المرفأ ، لجهة الدّعوة إلى تحقيق عادل وشفّاف وفق القانون والدّستور ، ولكنّ تحوّلًا بدأ يطرأ على خطاب الحركة مع إدّعاء المحقّق العدليّ على إثنين من وزرائها ، وزير المال السابق علي حسن خليل ، ووزير الأشغال الأسبق غازي زعيتر .
مواقف تيار المردة من تحقيقات المرفأ برزت مع قرار الإدّعاء على وزير الأشغال السابق يوسف فينيانوس وهو المحسوب عليهم مباشرةً