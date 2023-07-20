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4 آب "الحقيقة الضائعة"

تفكيك خطاب تيار المستقبل في ملف إنفجار مرفأ بيروت.. "مافي كبير قدام الحقيقة"

2023-07-20 | 08:00
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تفكيك خطاب تيار المستقبل في ملف إنفجار مرفأ بيروت.. &quot;مافي كبير قدام الحقيقة&quot;
تفكيك خطاب تيار المستقبل في ملف إنفجار مرفأ بيروت.. "مافي كبير قدام الحقيقة"

كان تيار المستقبل من جملة الأحزاب والقوى التي طالبت بلجنة تحقيق دولية في إنفجار المرفأ ، ولو أنّ التيار لم يهاجم التحقيق في معظم مرحلة القاضي صوان .

على أنّ الادّعاء على حسان دياب وهو خصمهم في السياسة ، دفع التيار إلى تعديل موقفه دفاعًا عن مقام رئيس الحكومة وليس شخص دياب. بناء عليه قام نواب المستقبل بالتوقيع على العريضة النيابية التي تطالب بمحاكمة الوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ، وهي العريضة التي عرفت بإسم "نواب النيترات" ما دفع رئيس التيار سعد الحريري للدّفاع عن نوابه مقترحًا تعليق كلّ المواد الدستورية التي تعطي حصانات . وجلّ ما كان يرمي له التيار مساواة رئيس الحكومة برئيس الجمهورية على أن لا تسجّل سابقة بمحاكمته أمام القضاء العادي . 
يمكنكم الإطلاع على تفاصيل تفكيك خطاب تيار المستقبل عبر الرابط التالي : 
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تفكيك خطاب تيار المستقبل في ملف إنفجار مرفأ بيروت.. "مافي كبير قدام الحقيقة"

4 آب "الحقيقة الضائعة"

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