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4 آب "الحقيقة الضائعة"

تفكيك خطاب حزب القوات اللبنانية في ملف انفجار مرفأ بيروت.. "لا ثقة بالتّحقيق المحليّ "

2023-07-21 | 08:00
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تفكيك خطاب حزب القوات اللبنانية في ملف انفجار مرفأ بيروت.. &quot;لا ثقة بالتّحقيق المحليّ &quot;
تفكيك خطاب حزب القوات اللبنانية في ملف انفجار مرفأ بيروت.. "لا ثقة بالتّحقيق المحليّ "

تفاوت موقف القوات اللّبنانية من تحقيق انفجار المرفأ مع مرور الوقت وتقدّم سير التّحقيق وأيضًا بالرّكون إلى الجهات التي كانت تصوّت على التّحقيق

وهو تحوّل من مشكّك بجدوى التحقيق المحلّي إلى أبرز المدافعين عن التّحقيق والمحقّق العدليّ !  فالقوّات أساسًا طالبت بلجنة تحقيق دولية معلنة عدم ثقتها بالتّحقيق المحلّي لأنّ الدّولة بجميع أجهزتها متورّطة في ما جرى ، ولكنّ تحوّلًا طرأ على موقفها وقد جاء ذلك بعد هجوم الحزب على المحقّق العدلي السابق وصولًا للحالي ، وفي كلّ مرّة كان يرفع حزب الله من منسوب هجومه على المحقّق العدلي كانت القوات ترفع من منسوب دفاعها . 

يمكنكم الإطلاع على تفاصيل تفكيك خطاب حزب القوات اللبنانية عبر الرابط التالي : 
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تفكيك خطاب حزب القوات اللبنانية في ملف انفجار مرفأ بيروت.. "لا ثقة بالتّحقيق المحليّ "

4 آب "الحقيقة الضائعة"

حزب القوات

مرفأ بيروت

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