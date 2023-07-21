تفكيك خطاب حزب القوات اللبنانية في ملف انفجار مرفأ بيروت.. "لا ثقة بالتّحقيق المحليّ "

كان تيار المستقبل من جملة الأحزاب والقوى التي طالبت بلجنة تحقيق دولية في إنفجار المرفأ ، ولو أنّ التيار لم يهاجم التحقيق في معظم مرحلة القاضي صوان .
حدد مكتب بارودي للمحاماة بوضوح مكامن الخطر الشديد لحمولة الأمونيوم نيترات على متن السفينة روسوس،
التزمت حركة أمل بالخطاب الكلاسيكيّ منذ اللّحظة الأولى لإنفجار المرفأ ، لجهة الدّعوة إلى تحقيق عادل وشفّاف وفق القانون والدّستور ، ولكنّ تحوّلًا بدأ يطرأ على خطاب الحركة مع إدّعاء المحقّق العدليّ على إثنين من وزرائها ، وزير المال السابق علي حسن خليل ، ووزير الأشغال الأسبق غازي زعيتر .