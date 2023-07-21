تفكيك خطاب حزب القوات اللبنانية في ملف انفجار مرفأ بيروت.. "لا ثقة بالتّحقيق المحليّ "

وهو تحوّل من مشكّك بجدوى التحقيق المحلّي إلى أبرز المدافعين عن التّحقيق والمحقّق العدليّ ! فالقوّات أساسًا طالبت بلجنة تحقيق دولية معلنة عدم ثقتها بالتّحقيق المحلّي لأنّ الدّولة بجميع أجهزتها متورّطة في ما جرى ، ولكنّ تحوّلًا طرأ على موقفها وقد جاء ذلك بعد هجوم الحزب على المحقّق العدلي السابق وصولًا للحالي ، وفي كلّ مرّة كان يرفع حزب الله من منسوب هجومه على المحقّق العدلي كانت القوات ترفع من منسوب دفاعها .



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