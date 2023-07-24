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4 آب "الحقيقة الضائعة"

من كان المسؤول عن دخول باخرة النيترات الى مرفأ بيروت ؟

2023-07-24 | 08:00
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من كان المسؤول عن دخول باخرة النيترات الى مرفأ بيروت ؟
من كان المسؤول عن دخول باخرة النيترات الى مرفأ بيروت ؟

دخلت الباخرة روسوس إلى مرفأ بيروت مع نهاية تشرين الثاني عام 2013 محمّلة ب2755 طن من نيترات الأمونيوم

 
يقول مدير مديرية النقل البرّي والبحري عبد الحفيظ القيسي أنّه عرف بقصّتها من الإعلام بعد مرور أشهر على وجودها في المرفأ .
 
ويقرّ القيسي أنّ وكيل الباخرة أخفى عن المديرية طبيعة حمولة الباخرة روسوس عند دخولها .


عدم التّصريح عن جنس البضاعة يحيل إلى الجمارك ومسؤوليّتها في هذا الإطار ، ولكن مدير عام الجمارك والذي كان رئيس لدائرة المانيفست عند دخول الباخرة روسوس، ينفي أيّ مسؤولية جمركية .

يأتي كلام بدري ضاهر هذا علمًا أنّه كان من بين الذين استلموا رسالة جوزيف سكاف التحذيرية من حمولة روسوس بوصفها مواد تستخدم في صناعة المتفجرات ، والتي جرى على إثرها قام ضاهر نفسه بالتّحقيق مع الوكيل البحري لعدم ذكره جنس البضاعة على اللائحة الموحدة ، قبل أن يخلص إلى صرف النّظر عن المخالفة .

 تجدر الإشارة هنا ، أنّ المواد الجمركية ، 67 ، 72 ، 73 ، 293 ومذكّرتها التكميلية، توضح كيفية تعامل الجمارك مع حالات مماثلة بما في ذلك الحق بطلب معلومات إضافية وصولًا لمعاينتها وهي على السفينة ومن ثمّ إعادة تصديرها إذا اقتضى الأمر . ولكن كلّ ذلك كان يجب أن يكون بطلب من مدير عام الجمارك ، واللّافت هنا أنّه لم يتمّ إبلاغ مدير الجمارك في حينها شفيق مرعي لا عن الباخرة ولا حمولتها ولا رسالة جوزيف سكاف ، أقّله رسميًّا . وهذا ما أقرّ به مرعي نفسه .
 
 
  
يمكنكم الإطلاع على تفاصيل المرافعات المدعى عليهم بإنفجار 4 آب عبر الرابط التالي : 
 
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4 آب "الحقيقة الضائعة"

مرفأ بيروت

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