" القاضي أخطأ في قراره".. مسؤولية التفريغ والتحميل في انفجار ٤ آب

مع نهاية حزيران 2014 صدر عن قاضي الأمور المستعجلة قرار يرخّص للمستدعية "الدولة اللّبنانية" يرخّص لها بتفريغ الحمولة في مكان مناسب وتحت حراستها ، ولكن بحسب مدير مديرية النقل القاضي أخطأ في قراره.

الرئيس للجنة المؤقتة حسن قريطم لا ينفي اختياره جزء من العنبر 12 ملقيًا مسؤولية حراسة البضاعة على من أفرغت البضاعة أي مديرية النقل .

ولكنّ اختيار قريطم للعنبر 12 جاء رغم تحذيرات تلقّاها من رؤساء المصالح لديه بأنّ العنبر ليس مجهزًّا لاستقبال هكذا مواد.

يمكنكم الإطلاع على تفاصيل مسؤولية التفريغ والتحميل في انفجار ٤ آب عبر الرابط التالي :

https://beirutportexplosion.com/unloading/