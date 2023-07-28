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4 آب "الحقيقة الضائعة"

شحنة الأمونيوم .. من الذي أمر بإتلاف البضاعة ؟

2023-07-28 | 08:05
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شحنة الأمونيوم .. من الذي أمر بإتلاف البضاعة ؟
شحنة الأمونيوم .. من الذي أمر بإتلاف البضاعة ؟

التخلّص من شحنة نيترات الأمونيوم وتلفها طرح في مناسبتين لا ثالث لها

 
تفاصيل مسؤولية إتلاف البضاعة في انفجار ٤ آب : https://beirutportexplosion.com/destroying-the-goods/
 
مرة من خلال الجيش لما كشفت على البضاعة المفرغة داخل العنبر 12 لتخلّص وعلى نحو غير مفهوم قررت مديرية العتاد بأنّه يتعذّر تلف البضاعة ، أمّا المرة الثانية فكانت عبر مديرية النقل الذي أرسل مديرها السابق عبد الحفيظ القيسي كتابًا إلى معهد البحوث الصناعية مستفسرًا عن إمكانية التلف من دون أن يردّه جوابًا .

أمّا الجمارك المعنيّة بالتّعامل مع هكذا حالات فلا ينفي مديرها السابق شفيق مرعي صلاحيته القانونية بالتّلف ، ولكنّه يقول أنّ ذلك كان متعذّرًا في حالة النيترات لجملة من الأسباب .
الغريب أنّ المادة 144 التي يشير لها مرعي ومذكّرتها التكميلية التي تحدّث عنها مرعي في سياق مقابلته ، تعطي الجمارك صلاحية التّلف على البضائع المخالفة للقوانين والأنظمة سواءَ كانت مصرّح عنها في بيانات نظاميّة أو لا  ، علمًا أنّ البضائع المخالفة أساسًا غالبًا ما يكون غير مصرّح عنها . وربّما لعلم مرعي بضعف حجته ركن إلى ذريعة أخرى .
 
يمكنكم الإطلاع على تفاصيل مسؤولية إتلاف البضاعة في انفجار ٤ آب عبر الرابط التالي:
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