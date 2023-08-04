تفكيك الخطاب السياسي من تحقيقات المرفأ للقوى السياسية

كيف عرقلت السلطة السياسيّة تحقيق المرفأ؟.. التفاصيل على الرابط التالي:
غرد النائب سيمون ابي رميا عبر حسابه على "تويتر": ٤ آب يوم اسود في تاريخ لبنان، جريمة هزّت الكيان ودمرت العاصمة وقتلت وجرحت وشرّدت، نعم هناك مجرم او مجرمون بينما الزنزانات فارغة، انها اللاعدالة، نعم في كل ٤ آب، يتجدّد الألم فنجدّد الامل والعمل لمعرفة الحقيقة حتى لو ذهبنا الى تحقيق دولي، هذا عهدنا ووعدنا لشهدائنا، العدالة نعم".
شدّد "نادي قضاة لبنان" على ضرورة استكمال التحقيق بصورة سريعة ومن دون أية عراقيل، إذ أنّ نظام الإفلات من العقاب يُشكّل بحدّ ذاته جريمة بحق الوطن، ركنها المعنوي هو نية طمس الحقيقة وإخفاء معالمها وركنها المادي هو اغتيال العدالة"، بحسب صحيفة النهار.