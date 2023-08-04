تفكيك الخطاب السياسي من تحقيقات المرفأ للقوى السياسية

غرد النائب سيمون ابي رميا عبر حسابه على "تويتر": ٤ آب يوم اسود في تاريخ لبنان، جريمة هزّت الكيان ودمرت العاصمة وقتلت وجرحت وشرّدت، نعم هناك مجرم او مجرمون بينما الزنزانات فارغة، انها اللاعدالة، نعم في كل ٤ آب، يتجدّد الألم فنجدّد الامل والعمل لمعرفة الحقيقة حتى لو ذهبنا الى تحقيق دولي، هذا عهدنا ووعدنا لشهدائنا، العدالة نعم".