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4 آب "الحقيقة الضائعة"

كيف عرقلت السلطة السياسيّة تحقيق المرفأ؟

2023-08-04 | 12:29
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كيف عرقلت السلطة السياسيّة تحقيق المرفأ؟
كيف عرقلت السلطة السياسيّة تحقيق المرفأ؟

كيف عرقلت السلطة السياسيّة تحقيق المرفأ؟.. التفاصيل على الرابط التالي:

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كيف عرقلت السلطة السياسيّة تحقيق المرفأ؟

4 آب "الحقيقة الضائعة"

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بوشكيان: لن يمر الرابع من آب دون الاقتصاص من المجرمين وتحقيق العدالة
تفاصيل جلسة التحقيق مع رياض ورجا سلامة وماريان حويك عبر البث المباشر التالي:

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غرد النائب سيمون ابي رميا عبر حسابه على "تويتر": ٤ آب يوم اسود في تاريخ لبنان، جريمة هزّت الكيان ودمرت العاصمة وقتلت وجرحت وشرّدت، نعم هناك مجرم او مجرمون بينما الزنزانات فارغة، انها اللاعدالة، نعم في كل ٤ آب، يتجدّد الألم فنجدّد الامل والعمل لمعرفة الحقيقة حتى لو ذهبنا الى تحقيق دولي، هذا عهدنا ووعدنا لشهدائنا، العدالة نعم".

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سيمون أبي رميا: ٤ آب يوم اسود في تاريخ لبنان

غرد النائب سيمون ابي رميا عبر حسابه على "تويتر": ٤ آب يوم اسود في تاريخ لبنان، جريمة هزّت الكيان ودمرت العاصمة وقتلت وجرحت وشرّدت، نعم هناك مجرم او مجرمون بينما الزنزانات فارغة، انها اللاعدالة، نعم في كل ٤ آب، يتجدّد الألم فنجدّد الامل والعمل لمعرفة الحقيقة حتى لو ذهبنا الى تحقيق دولي، هذا عهدنا ووعدنا لشهدائنا، العدالة نعم".

نادي قضاة لبنان في الرابع من آب: لاستكمال التحقيق بصورة سريعة دون عراقيل
02:25

نادي قضاة لبنان في الرابع من آب: لاستكمال التحقيق بصورة سريعة دون عراقيل

شدّد "نادي قضاة لبنان" على ضرورة استكمال التحقيق بصورة سريعة ومن دون أية عراقيل، إذ أنّ نظام الإفلات من العقاب يُشكّل بحدّ ذاته جريمة بحق الوطن، ركنها المعنوي هو نية طمس الحقيقة وإخفاء معالمها وركنها المادي هو اغتيال العدالة"، بحسب صحيفة النهار.

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نادي قضاة لبنان في الرابع من آب: لاستكمال التحقيق بصورة سريعة دون عراقيل

شدّد "نادي قضاة لبنان" على ضرورة استكمال التحقيق بصورة سريعة ومن دون أية عراقيل، إذ أنّ نظام الإفلات من العقاب يُشكّل بحدّ ذاته جريمة بحق الوطن، ركنها المعنوي هو نية طمس الحقيقة وإخفاء معالمها وركنها المادي هو اغتيال العدالة"، بحسب صحيفة النهار.

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