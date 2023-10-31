الاسطورة سامبراس يكشف سرّ حزنه وابتعاده عن الأضواء

يعيش النجم الأميركي بيت سامبراس في ذاكرة محبي رياضة التنس

يعيش النجم الأميركي بيت سامبراس في ذاكرة محبي رياضة التنس، فهو أحد أساطيرها، مع 14 لقباً في دورات الجراند سلام.

ويستمتع سامبراس بالحياة الأسرية بعيدا عن الشهرة، مع زوجته الممثلة بريدجيت ويلسون، بعد أن تزوجا في العام 2000 ولديهما طفلان.

لكن سامبراس، البالغ 52 عاماً، كسر صمته لسبب مؤلم، حيث كشف أن ويلسون، التي تصغره بعامين، تكافح مرض السرطان، كاشفاً عن الصعوبات التي تواجهها الأسرة في هذا الموقف.

قال سامبراس "كما يعلم معظم الناس، أنا شخص هادئ، ومع ذلك، كان العام الماضي تحديا استثنائيا لعائلتي، وقد قررت مشاركة ما يحدث".

وأضاف "في ديسمبر (كانون الاول) الماضي، تم تشخيص زوجتي، بريدجيت، بالسرطان، وخضعت لعملية جراحية كبيرة، وللعلاج الكيميائي وتواصل العلاج المشار إليه".

وقال "افتح قلبك، فمن الصعب أن ترى شخصا تحبه يمر بتجربة كهذه، ومع ذلك، فإن رؤية الخطوة إلى الأمام والدعم القوي من أطفالنا، أمر لا يصدق، رؤية كيف لا تزال بريدجيت أما وزوجة رائعة وملهمة".

وختم سامبراس "لقد تعلمت أيضا أنه من الصعب جدا الوصول إلى الدعم عندما يكون من الصعب جدا التحدث عن شيء ما .. انتهى بي الأمر بطلب أفكار وصلوات لعائلتنا بينما تواصل بريدجيت التحسن في رحلتها العلاجية".



