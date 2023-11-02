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فيديو - أُنس جابر باكية .. من الصعب رؤية الأطفال والرضع يموتون كل يوم

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فيديو - أُنس جابر باكية .. من الصعب رؤية الأطفال والرضع يموتون كل يوم
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التنس

2023-11-02 | 02:35
فيديو - أُنس جابر باكية .. من الصعب رؤية الأطفال والرضع يموتون كل يوم

حوّلت مباراتها الى حدث لدعم فلسطين

حوّلت النجمة التونسية أُنس جابر، المصنفة السابعة عالميا، مباراتها في الدورة الختامية لتنس السيدات المقامة في المكسيك الى حدث لدعم فلسطين.
فبعد فوزها على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بواقع (6-4 و6-3) ضمن المجموعة الثانية، قالت جابر باكية "أنا سعيدة جداً بالفوز لكنني لم أكن سعيدة جداً مؤخرا، فالوضع في العالم لا يجعلني سعيدة ... من الصعب جدا رؤية الأطفال والرضع يموتون كل يوم". 
وأضافت "إنه أمر مفجع، لقد قررت التبرع بجزء من جائزتي لمساعدة الفلسطينيين، لا يمكنني أن أكون سعيدة بهذا الفوز، إنها ليست رسالة سياسية، إنها إنسانية .. أريد السلام في هذا العالم. هذا كل ما في الأمر".


 
فيديو - أُنس جابر باكية .. من الصعب رؤية الأطفال والرضع يموتون كل يوم

رياضة

التنس

أُنس جابر

فلسطين

ماركيتا فوندروسوفا

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"صور فظيعة كل يوم".. أنس جابر تتبرع للفلسطينيين: من الصعب التركيز على كرة المضرب

قالت نجمة التنس التونسية أنس جابر، وهي متأثرة جداً، إنها ستتبرع بجزء من جائزتها المالية في دورة "دبليو تي إيه" الختامية لمحترفات التنس المقامة في كانكون المكسيكية، إلى الفلسطينيين، وذلك بعدما ثأرت من خسارتها أمام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا في نهائي ويمبلدون الأربعاء 6-4 و6-3.

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"صور فظيعة كل يوم".. أنس جابر تتبرع للفلسطينيين: من الصعب التركيز على كرة المضرب

قالت نجمة التنس التونسية أنس جابر، وهي متأثرة جداً، إنها ستتبرع بجزء من جائزتها المالية في دورة "دبليو تي إيه" الختامية لمحترفات التنس المقامة في كانكون المكسيكية، إلى الفلسطينيين، وذلك بعدما ثأرت من خسارتها أمام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا في نهائي ويمبلدون الأربعاء 6-4 و6-3.

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