فيديو - أُنس جابر باكية .. من الصعب رؤية الأطفال والرضع يموتون كل يوم

حوّلت مباراتها الى حدث لدعم فلسطين

حوّلت النجمة التونسية أُنس جابر، المصنفة السابعة عالميا، مباراتها في الدورة الختامية لتنس السيدات المقامة في المكسيك الى حدث لدعم فلسطين.

فبعد فوزها على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بواقع (6-4 و6-3) ضمن المجموعة الثانية، قالت جابر باكية "أنا سعيدة جداً بالفوز لكنني لم أكن سعيدة جداً مؤخرا، فالوضع في العالم لا يجعلني سعيدة ... من الصعب جدا رؤية الأطفال والرضع يموتون كل يوم".

وأضافت "إنه أمر مفجع، لقد قررت التبرع بجزء من جائزتي لمساعدة الفلسطينيين، لا يمكنني أن أكون سعيدة بهذا الفوز، إنها ليست رسالة سياسية، إنها إنسانية .. أريد السلام في هذا العالم. هذا كل ما في الأمر".





