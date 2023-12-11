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أسطورة التنس مُصابة بمرضٍ قتل شقيقتها الصُغرى

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أسطورة التنس مُصابة بمرضٍ قتل شقيقتها الصُغرى
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التنس

2023-12-11 | 00:49
أسطورة التنس مُصابة بمرضٍ قتل شقيقتها الصُغرى

كريس إيفرت الفائزة بـ18 لقباً في الدورات الأربع الكبرى

أعلنت نجمة التنس الشهيرة، الأميركية كريس إيفرت، الفائزة بـ18 لقباً في الدورات الأربع الكبرى، أنها مُصابة مجدداً بسرطان المبيض الذي عانت منه سابقاً. 
وأكدت لاعبة التنس السابقة أنه "على الرغم من أنني لم أرغب أبدا في سماع هذا التشخيص، إلا أنني أشعر مرة أخرى أنني محظوظة لأنه تم اكتشافه في الوقت المناسب".
وكانت إيفرت كشفت في كانون الثاني - يناير 2022 تشخيص إصابتها بسرطان المبيض، بعدما توفيت شقيقتها الصغرى، جين إيفرت دوبين، بالمرض نفسه في شباط - فبراير 2020، عن 62 عاما.
وأوضحت الأسطورة "الأسبوع الماضي خضعت لإجراء جراحي روبوتي جديد يعتمد على التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، ووجد الأطباء خلايا سرطانية في منطقة الحوض نفسها، وقد تمت إزالتها وبدأت جولة جديدة من العلاج الكيميائي".
ولهذا السبب، لن تتواجد إيفرت بصفة التعليق على مباريات دورة أستراليا المفتوحة المقبلة، ولكنها تأمل بالشفاء والتواجد لبقية الموسم.

أسطورة التنس مُصابة بمرضٍ قتل شقيقتها الصُغرى

رياضة

التنس

كريس إيفرت

سرطان المبيض

جين إيفرت دوبين

الدورات الأربع الكبرى

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