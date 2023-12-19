الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

بسبب الحرب الروسية - الاوكرانية .. رجل يهزم إمرأة !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بسبب الحرب الروسية - الاوكرانية .. رجل يهزم إمرأة !!
A-
A+

التنس

2023-12-18 | 23:39
بسبب الحرب الروسية - الاوكرانية .. رجل يهزم إمرأة !!

النجمة المدعوّة اعتذرت بسبب الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا

كان من المفترض أن تلعب الكرواتية دونا فيكيتش بشكل مباشر، اي من دون تصفية، في المباراة النهائية لدورة نيغوميتا الاستعراضية الفرنسية لتنس السيدات، لكن إصابتها منعتها من مواجهة الروسية ميرا أندرييفا، التي هزمت مواطنتها الروسية - الفرنسية فارفارا غراتشيوفا. 
وسعياً لإنقاذ الموقف، وجهت اللجنة المنظمة بطاقة دعوة الى اللاعبة الأوكرانية مارتا كاستيوك لتحل محل فيكيتش، الا أن النجمة المدعوّة اعتذرت في اللحظات الأخيرة بسبب الحرب القائمة بين البلدين الجارين، روسيا وأوكرانيا، ولرفضها مواجهة لاعبة عدوّة.
وبسبب ضيق الوقت، اضطرت اللجنة المنظمة الى دعوة اللاعب الفرنسي يانيس الغزواني دوران، المُصنف 1145 عالمياً، لمواجهة أندرييفا، البالغة من العمر 16 عاماً، لينتهي اللقاء بفوز الشاب البالغ من العمر 23 عاما، بمجموعتين نظيفتين (7-5 و6-2).

بسبب الحرب الروسية - الاوكرانية .. رجل يهزم إمرأة !!

رياضة

التنس

دونا فيكيتش

دورة نيغوميتا

ميرا أندرييفا

فارفارا غراتشيوفا

يانيس الغزواني دوران

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أسطورة التنس مُصابة بمرضٍ قتل شقيقتها الصُغرى

اقرأ ايضا في التنس

أسطورة التنس مُصابة بمرضٍ قتل شقيقتها الصُغرى
2023-12-11

أسطورة التنس مُصابة بمرضٍ قتل شقيقتها الصُغرى

كريس إيفرت الفائزة بـ18 لقباً في الدورات الأربع الكبرى

2023-12-11

أسطورة التنس مُصابة بمرضٍ قتل شقيقتها الصُغرى

كريس إيفرت الفائزة بـ18 لقباً في الدورات الأربع الكبرى

"صور فظيعة كل يوم".. أنس جابر تتبرع للفلسطينيين: من الصعب التركيز على كرة المضرب
Play
2023-11-02

"صور فظيعة كل يوم".. أنس جابر تتبرع للفلسطينيين: من الصعب التركيز على كرة المضرب

قالت نجمة التنس التونسية أنس جابر، وهي متأثرة جداً، إنها ستتبرع بجزء من جائزتها المالية في دورة "دبليو تي إيه" الختامية لمحترفات التنس المقامة في كانكون المكسيكية، إلى الفلسطينيين، وذلك بعدما ثأرت من خسارتها أمام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا في نهائي ويمبلدون الأربعاء 6-4 و6-3.

2023-11-02

"صور فظيعة كل يوم".. أنس جابر تتبرع للفلسطينيين: من الصعب التركيز على كرة المضرب

قالت نجمة التنس التونسية أنس جابر، وهي متأثرة جداً، إنها ستتبرع بجزء من جائزتها المالية في دورة "دبليو تي إيه" الختامية لمحترفات التنس المقامة في كانكون المكسيكية، إلى الفلسطينيين، وذلك بعدما ثأرت من خسارتها أمام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا في نهائي ويمبلدون الأربعاء 6-4 و6-3.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023