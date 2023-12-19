بسبب الحرب الروسية - الاوكرانية .. رجل يهزم إمرأة !!

النجمة المدعوّة اعتذرت بسبب الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا

كان من المفترض أن تلعب الكرواتية دونا فيكيتش بشكل مباشر، اي من دون تصفية، في المباراة النهائية لدورة نيغوميتا الاستعراضية الفرنسية لتنس السيدات، لكن إصابتها منعتها من مواجهة الروسية ميرا أندرييفا، التي هزمت مواطنتها الروسية - الفرنسية فارفارا غراتشيوفا.

وسعياً لإنقاذ الموقف، وجهت اللجنة المنظمة بطاقة دعوة الى اللاعبة الأوكرانية مارتا كاستيوك لتحل محل فيكيتش، الا أن النجمة المدعوّة اعتذرت في اللحظات الأخيرة بسبب الحرب القائمة بين البلدين الجارين، روسيا وأوكرانيا، ولرفضها مواجهة لاعبة عدوّة.

وبسبب ضيق الوقت، اضطرت اللجنة المنظمة الى دعوة اللاعب الفرنسي يانيس الغزواني دوران، المُصنف 1145 عالمياً، لمواجهة أندرييفا، البالغة من العمر 16 عاماً، لينتهي اللقاء بفوز الشاب البالغ من العمر 23 عاما، بمجموعتين نظيفتين (7-5 و6-2).



