كأس ديفيس: لبنان يواجه اليابان في العاصمة المصرية

تنتظر منتخب لبنان مواجهة هامة ضد نظيره منتخب اليابان

تنتظر منتخب لبنان مواجهة هامة ضد نظيره منتخب اليابان في الثاني والثالث من شهر شباط - فبراير المقبل على ملاعب نادي "سماش سبورتنغ كلوب"، في العاصمة المصرية القاهرة ضمن مسابقة كأس ديفيس للتنس.

ويتأهل الفائز في هذا اللقاء الى المجموعة العالمية الأولى، مجموعة النخبة، فيما يهبط الخاسر الى المجموعة العالمية الثانية.

وأوضح مدرب المنتخب اللبناني، اللاعب الدولي السابق فادي يوسف، ان التحضيرات على ما يرام، مع مشاركة "حجريّ أساس" الفريق، اللاعبين بنجامن حسن وهادي حبيب، في الدورات الدولية التي يحصدان خلالها النقاط لتضاف الى رصيدهم على لائحة التصنيف الدولي الذي يصدره الاتحاد الدولي للتنس.

وقد شارك بنجامن حسن في دورة أستراليا المفتوحة، ثم شارك في دورة في تايلاند، وسيعود الى المانيا لمتابعة تدريباته استعداداً لتمثيل "منتخب الأرز" ضد اليابان.

اما هادي حبيب، فشارك في عدة دورات، وسيتابع تدريباته استعداداً للاستحقاق الدولي الكبير، حيث يعلن الاتحاد اللبناني للتنس لاحقا عن اسماء بعثته التي ستواجه اليابان، مع العلم ان الملعب الذي اختاره المدرب يوسف في مصر هو ترابيّ، لأنه يناسب طريقة لعب الفريق اللبناني.

وتحتل اليابان المركز 24 على لائحة التصنيف الدولي، وهي شاركت في كأس ديفيس لأول مرة في العام 1921 وحققت افضل نتيجة بحلولها في مركز الوصيف في مشاركتها الأولى، بينما يحتل لبنان المركز 48 عالمياً، وهو شارك في مسابقة كأس ديفيس لأول مرة في العام 1957.



