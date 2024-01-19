الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

كأس ديفيس: لبنان يواجه اليابان في العاصمة المصرية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كأس ديفيس: لبنان يواجه اليابان في العاصمة المصرية
A-
A+

التنس

2024-01-19 | 00:09
كأس ديفيس: لبنان يواجه اليابان في العاصمة المصرية

تنتظر منتخب لبنان مواجهة هامة ضد نظيره منتخب اليابان

تنتظر منتخب لبنان مواجهة هامة ضد نظيره منتخب اليابان في الثاني والثالث من شهر شباط - فبراير المقبل على ملاعب نادي "سماش سبورتنغ كلوب"، في العاصمة المصرية القاهرة ضمن مسابقة كأس ديفيس للتنس.
ويتأهل الفائز في هذا اللقاء الى المجموعة العالمية الأولى، مجموعة النخبة، فيما يهبط الخاسر الى المجموعة العالمية الثانية.
وأوضح مدرب المنتخب اللبناني، اللاعب الدولي السابق فادي يوسف، ان التحضيرات على ما يرام، مع مشاركة "حجريّ أساس" الفريق، اللاعبين بنجامن حسن وهادي حبيب، في الدورات الدولية التي يحصدان خلالها النقاط لتضاف الى رصيدهم على لائحة التصنيف الدولي الذي يصدره الاتحاد الدولي للتنس.
وقد شارك بنجامن حسن في دورة أستراليا المفتوحة، ثم شارك في دورة في تايلاند، وسيعود الى المانيا لمتابعة تدريباته استعداداً لتمثيل "منتخب الأرز" ضد اليابان.
اما هادي حبيب، فشارك في عدة دورات، وسيتابع تدريباته استعداداً للاستحقاق الدولي الكبير، حيث يعلن الاتحاد اللبناني للتنس  لاحقا عن اسماء بعثته  التي ستواجه اليابان، مع العلم ان الملعب الذي اختاره المدرب يوسف في مصر هو ترابيّ، لأنه يناسب طريقة لعب الفريق اللبناني.
وتحتل اليابان المركز 24 على لائحة التصنيف الدولي، وهي شاركت في كأس ديفيس لأول مرة في العام 1921 وحققت افضل نتيجة بحلولها في مركز الوصيف في مشاركتها الأولى، بينما يحتل لبنان المركز 48 عالمياً، وهو شارك في مسابقة كأس ديفيس لأول مرة في العام 1957.

كأس ديفيس: لبنان يواجه اليابان في العاصمة المصرية

رياضة

التنس

منتخب لبنان

منتخب اليابان

كأس ديفيس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حزب الله ينعى الشهيد حسن علي إبراهيم من بلدة بليدا

اقرأ ايضا في التنس

بسبب الحرب الروسية - الاوكرانية .. رجل يهزم إمرأة !!
2023-12-18

بسبب الحرب الروسية - الاوكرانية .. رجل يهزم إمرأة !!

النجمة المدعوّة اعتذرت بسبب الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا

2023-12-18

بسبب الحرب الروسية - الاوكرانية .. رجل يهزم إمرأة !!

النجمة المدعوّة اعتذرت بسبب الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا

أسطورة التنس مُصابة بمرضٍ قتل شقيقتها الصُغرى
2023-12-11

أسطورة التنس مُصابة بمرضٍ قتل شقيقتها الصُغرى

كريس إيفرت الفائزة بـ18 لقباً في الدورات الأربع الكبرى

2023-12-11

أسطورة التنس مُصابة بمرضٍ قتل شقيقتها الصُغرى

كريس إيفرت الفائزة بـ18 لقباً في الدورات الأربع الكبرى

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024