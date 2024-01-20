فيديو - الروسي روبليوف في مواجهة مع "صرصور" !!

يخوض الروسي روبليوف مباراة الدور الرابع من دورة أستراليا المفتوحة

غداً الأحد، يخوض اللاعب الروسي أندريه روبليوف، المُصنّف الخامس عالمياً، مباراة الدور الرابع من دورة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 59 ملايين دولار، بمواجهة الاسترالي اليكس دي مينور، المصنف العاشر.

وجاء تأهل روبليوف الى هذا الدور على حساب الأميركي سيباستيان كوردا، بفوزه عليه بثلاث مجموعات متتالية (6-2 و7-6 و6-3) في مباراة استغرقت ساعة واحدة و59 دقيقة.

وشهدت المباراة لقطة طريفة، حين تصيّد روبليوف صرصاراً على أرضية الملعب، وقام بمساعدته على الخروج منه، وعلق الحساب الرسمي للدورة "أندريه ضد الصرصور .. معركة لم تكن تعلم أبدا أنك بحاجة إليها".