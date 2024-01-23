فيديو - منشورات مؤيدة لفلسطين توقف مباراة في تنس استراليا

مباراة الدور الرابع جمعت البريطاني نوري والألماني زفيريف

توقفت يوم الاثنين الفائت مباراة الدور الرابع لدورة أستراليا المفتوحة في التنس، والتي جمعت البريطاني كاميرون نوري والألماني ألكسندر زفيريف، بسبب إلقاء منشورات مؤيدة لفلسطين في الملعب.

وفي التفاصيل أنّ إحدى الناشطات المؤيدات لفلسطين، والتي كانت ترتدي كمامة لتبقى مجهولة للهوية، قامت بتوزيع منشورات كُتب عليها عبارة "فلسطين حرة" على المدرجات، لينتهي الأمر بمعظمها فوق أرضية الملعب.

وتوقفت المباراة حتى انتهى فتيان جمع الكرات من جمع المنشورات في حين لم يكن الأمن في عجلة من أمره للتدخل، إلى ان عاد وأخرج الناشطة من الملعب، لتُستأنف المباراة بعد ذلك.