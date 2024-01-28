فيديو - سابالاينكا ترقص على الهواء والمراسلة تُشاركها

تُوّجت البيلاروسية بطلة لدورة استراليا المفتوحة في التنس

تُوّجت البيلاروسية آرينا سابالاينكا، المُصنفة الثانية في العالم، للمرة الثانية، بطلة لدورة استراليا المفتوحة في التنس، أولى دورات الغراند سلام الأربعة، بتغلبها في المباراة النهائية على الصينية زهينغ كينوين، المُصنّفة الخامسة عشر، بنتيجة (6-3 و6-2) في المباراة النهائية.

وبعد المباراة، وأثناء ادلائها بتصريح صحفيّ مباشر على الهواء، بدأت سابالاينكا، البالغة 25 من العمر، بالرقص، فشاركتها المراسلة رقصتها في مشهد لافت ومضحك.