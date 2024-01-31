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كأس ديفيس للتنس: لبنان يواجه اليابان

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كأس ديفيس للتنس: لبنان يواجه اليابان
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التنس

2024-01-31 | 05:31
كأس ديفيس للتنس: لبنان يواجه اليابان

يسعى منتخب لبنان الى اثبات وجوده وتأكيد قوته وشكيمته مرة جديدة

يسعى منتخب لبنان، الى اثبات وجوده وتأكيد قوته وشكيمته مرة جديدة، حين يواجه نظيره الياباني ضمن لقاء حاسم للصعود الى المجموعة العالمية الأولى، اي مجموعة دول النخبة، في كأس ديفيس للتنس.
ويتواجه المنتخبان يوميّ الجمعة والسبت المقبلين على  الملعب الأول التابع لنادي "سماش سبورتنغ كلوب" في العاصمة المصرية القاهرة، وهو الملعب الذي اختاره الاتحاد اللبناني للتنس، لأنه ترابيّ ويناسب طريقة لعب اللاعبين اللبنانيين بعكس اللاعبين اليابانيين الذين يتميزون باللعب على الأرض الصلبة.
واكتمل الاثنين الفائت وصول البعثة اللبنانية التي تضم مديرها جوني عبدالله والمدرب الوطني فادي يوسف والمعالجة الفيزيائية لارا معوّض واللاعبين بنجامن حسن وهادي حبيب وحسن ابراهيم وفادي بيدان.
وسيلتحق رئيس الاتحاد اللبناني اوليفر فيصل بالبعثة الخميس المقبل لمواكبة المباريات واعطاء جرعة معنوية للاعبين اللبنانيين.

كأس ديفيس للتنس: لبنان يواجه اليابان

رياضة

التنس

فادي يوسف

بنجامن حسن

هادي حبيب

حسن ابراهيم

فادي بيدان

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هؤلاء نجوم منتخب التنس اللبناني لمواجهة اليابان في كأس ديفيس
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