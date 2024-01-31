هؤلاء نجوم منتخب التنس اللبناني لمواجهة اليابان في كأس ديفيس

لقاء حاسم للصعود الى المجموعة العالمية الأولى في كأس ديفيس للتنس

تدرب منتخب لبنان بمعدّل مرتين يومياً منذ وصوله الى العاصمة المصرية، لمواجهة نظيره الياباني ضمن لقاء حاسم للصعود الى المجموعة العالمية الأولى، اي مجموعة دول النخبة، في كأس ديفيس للتنس.

ويتواجه المنتخبان يوميّ الجمعة والسبت المقبلين على الملعب الأول التابع لنادي "سماش سبورتنغ كلوب" في العاصمة المصرية القاهرة، وهو الملعب الذي اختاره الاتحاد اللبناني للتنس، لأنه ترابيّ ويناسب طريقة لعب اللاعبين اللبنانيين بعكس اللاعبين اليابانيين الذين يتميزون باللعب على الأرض الصلبة.

واوضح مدير البعثة اللبنانية جوني عبدالله ان معنويات اللاعبين مرتفعة، وان الأجواء مميزة، وقال أن عملية سحب القرعة ستجري الخميس لتقام المباريات الجمعة والسبت.

وأضاف ان الاتحاد اللبناني للتنس برئاسة اوليفر فيصل أمّن جميع متطلبات الراحة للبعثة اللبنانية متمنياً التوفيق للاعبي "وطن الأرز".

وتحتل اليابان، التي شاركت في كأس ديفيس لأول مرة عام 1921 وحققت افضل نتيجة حلولها في مركز الوصيف في مشاركتها الأولى، المركز 24 على لائحة تصنيف الدول، بينما يحتل لبنان، المركز 48، وهو شارك في مسابقة كأس ديفيس لأول مرة عام 1957.



منتخب لبنان

يُدرب منتخب لبنان الكابتن فادي يوسف، ويضم:

⦁ بنجامن حسن، من مواليد 4 شباط - فبراير 1995، مصنف 149 في العالم.

⦁ هادي حبيب، من مواليد 21 آب - أغسطس 1998، مصنف 301 في العالم.

⦁ فادي بيدان، من مواليد 1 كانون الثاني - يناير 2006، مصنف 1589 في العالم.

⦁ حسن ابراهيم، من مواليد 17 اب - أغسطس 1995 وغير مصنف.



منتخب اليابان

أما "الساموراي" فيدربه غو سويدا، ويضم:

⦁ يوشيهيتو نيشيوكا، من مواليد 27 ايلول - سبتمبر 1995،مصنف 61 في العالم.

⦁ يوسوكي واتانوكا، من مواليد 12 نيسان - أبريل 1998 ومصنف 102 في العالم.

⦁ شينتارو موشيزوكي، من مواليد 2 حزيران - يونيو 2003،مصنف 136 في العالم.

⦁ ري ساكاموتو، من مواليد 24 حزيران - يونيو 2006 ،مصنف 949 في العالم.

⦁ كيتو اويزوغي، من مواليد 2 حزيران - يونيو 1995،مصنف 1147 في العالم.



