كأس ديفيس للتنس: تعادل لبنان واليابان (1-1) في اليوم الأول

في اليوم الأول من مسابقة كأس ديفيس للتنس

فرض التعادل نفسه بين لبنان واليابان (1-1) في اليوم الأول من مسابقة كأس ديفيس للتنس التي تقام على الملعب الأول التابع لنادي "سماش سبورتنغ كلوب" في العاصمة المصرية القاهرة ذي الأرضية الترابية.

ويتأهل الفائز في مجمل هذه المواجهة الهامة الى المجموعة العالمية الأولى، بينما يهبط الخاسر الى المجموعة العالمية الثانية.

وقبل انطلاق المباراة الأولى، أقيم حفل افتتاح رمزي، تحدث خلاله رئيس الاتحاد اللبناني أوليفر فيصل، شاكراً كل من سيساهم في انجاح المواجهة بين لبنان (المصنف 48 في العالم) واليابان (المصنفة 24 عالمياً) اللتين اوقعتهما القرعة معاً.

وفي أولى المواجهات، فاز الياباني يوشيهيتو نيشيوكا (مواليد 1995 ومصنف 61 في العالم والمصنف رقم 1 في فريقه) على اللبناني هادي حبيب (مواليد 1998 ومصنف 301 في العالم والمصنف 2 في الفريق اللبناني) بمجموعتين لصفر (6-3 و6-4) لتتقدّم اليابان (1-0).

وفي المباراة الثانية والأخيرة لليوم الجمعة، فرض اللبناني بنجامن حسن (مواليد 1995 ومصنف 149 في العالم ورقم 1 في فريقه) ايقاعه واسقط الياباني يوسوكي واتانوكا (مواليد 1998 ومصنف 102 في العالم ورقم 2 في فريقه) بمجموعتين لصفر(6-2 و7-6) ليتعادل لبنان واليابان (1-1).

وتستأنف المباريات السبت ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت بيروت، فيلعب في فئة الزوجي، اللبنانيان حسن ابراهيم (مواليد 1995 وغير مصنف) وفادي بيدان (مواليد 2006 ومصنف 1589 في العالم) ضد اليابانيان شينتارو موشيزوكي (مواليد 2003 ومصنف 136 في العالم) وكيتو اويزوغي (مواليد 1995 ومصنف 1147 في العالم).

ثم تليها مباراة في فئة الفردي بين اللبناني بنجامن حسن (المصنف الأول في فريقه) والياباني يوشيهيتو نيشيوكا (المصنف الاول في فريقه).

اما المباراة الخامسة والأخيرة، فتجمع اللبناني هادي حبيب (المصنف رقم 2 في فريقه) والياباني يوسوكي واتانوكا (المصنف رقم 2 في فريقه).

يشار الى ان المنتخب الذي يتقدّم بثلاثة انتصارات من اصل خمس مباريات يعتبر فائزاً في السلسلة ويتأهل الى المجموعة العالمية الأولى.



