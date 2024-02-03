كأس ديفيس: منتخب لبنان يخسر أمام نظيره الياباني

تأهل منتخب اليابان الى المجموعة العالمية الأولى

حسم منتخب اليابان مواجهته مع منتخب لبنان بالفوز الصعب (3-1) ضمن مسابقة كأس ديفيس للتنس، حيث أقيمت المباريات الاربعة على مدى يوميّ الجمعة والسبت على الملعب الأول لنادي "سماش سبورتنغ كلوب" في العاصمة المصرية القاهرة.

وبذلك، تأهل منتخب اليابان الى المجموعة العالمية الأولى بينما هبط منتخب لبنان الى المجموعة العالمية الثانية.

ومع انتهاء اليوم الأول بالتعادل (1-1)، نجحت اليابان في تحقيق فوزين صعبين اليوم السبت، حيث تغلب في فئة الزوجي الثنائي الياباني المؤلف من يوشيهيتو نيشيوكا ويوسوكي واتانوكا على الثنائي اللبناني المؤلف من بنجامن حسن وهادي حبيب بمجموعتين لصفر (7-5 و7-5).

أما المباراة الرابعة، فجمعت اللبناني بنجامن حسن مع الياباني يوشيهيتو نيشيوكا، وهما المصنفان الاول في كل منتخب، في لقاء ماراتوني دام ساعتين و11 دقيقة، انتهى للساموراي (3-6 و7-6 و6-4)، فيما لم تقم المباراة الخامسة التي باتت هامشية.

واوضح رئيس الاتحاد اللبناني للتنس أوليفر فيصل انه فخور بلاعبي منتخب لبنان بعد اداء رجولي في المباريات الأربع، مضيفاً انهم كانوا قادرين على حسم المواجهة مع اليابانيين.



