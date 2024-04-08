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فيديو - سلّم مضربه لجامعة كرات وأخذ مكانها

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فيديو - سلّم مضربه لجامعة كرات وأخذ مكانها
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التنس

2024-04-08 | 07:07
فيديو - سلّم مضربه لجامعة كرات وأخذ مكانها

في مباراته الافتتاحية في دورة مونت كارلو للماسترز في التنس

دخل الكازاخستاني ألكسندر بوبليك إلى الملعب لخوض مباراته الافتتاحية في دورة مونت كارلو للماسترز في التنس ضد الكرواتي بورنا كوريك.
وفيما توقّع الكثيرون منافسة جادّة، غيّر بوبليك الحالة المزاجية إلى المرح، حين فاجأ الجميع بدعوة طفلة تجمع الكرات للعب ضد منافسه.
سأل بوبليك الفتاة "هل تريدين اللعب؟"، ثم قام بتسليمها مضربه، وعلى الرغم من التردد الأولي، وافقت الصغيرة في النهاية، وتبادل اللاعب الأماكن معها، وضربت كرة واحدة على الخط الجانبي، ثم اتخذت موقعاً للإرسال ضد الكرواتي.
وعلى الرغم من حقيقة أنها أخطأت كلا الإرسالين، إلا أن بوبليك رفع معنوياتها من خلال تقديرها، مع هتاف الجمهور لها أيضاً، لكنه عاد وانهم أيضاً (1-6 و1-6).
 
 

فيديو - سلّم مضربه لجامعة كرات وأخذ مكانها

رياضة

التنس

ألكسندر بوبليك

بورنا كوريك

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