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فيديو - زجاجة تُصيب ديوكوفيتش مباشرة على رأسه !!

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فيديو - زجاجة تُصيب ديوكوفيتش مباشرة على رأسه !!
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التنس

2024-05-11 | 05:03
فيديو - زجاجة تُصيب ديوكوفيتش مباشرة على رأسه !!

كان للمواجهة بين ديوكوفيتش وموتيت خاتمة مثيرة للجدل

كان للمواجهة بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والفرنسي كورنتين موتيت في الجولة الثانية من دورة "1000 ماسترز" للتنس في روما، التي انتهت لفوز "نوفا" بنتيجة (6-3 و6-1)، خاتمة مثيرة للجدل.

فعندما كان المصتف الاول يغادر الملعب عبر نفق غرفة خلع الملابس، ويوّقع للجمهور، تلقى زجاجة على رأسه، أصابته بشكل مباشر وتسببت في جرح سطحي، دون عواقب وخيمة.

وذكر المنظمون أن الحادثة كانت مصادفة، اذ انحنى أحد المشجعين قريبا جدا من اللاعب لتسليمه قطعة من الورق وقلم، ما أدى إلى انزلاق زجاجة ماء من حقيبة ظهره، أصابت ديوكوفيتش في جرح سطحي.

 
 

فيديو - زجاجة تُصيب ديوكوفيتش مباشرة على رأسه !!

رياضة

التنس

نوفاك ديوكوفيتش

كورنتين موتيت

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