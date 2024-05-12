فيديو - نوفاك يدخل الملعب واضعاً خوذة على رأسه !!

بعد الحادثة التي وقعت قبل يومين مع النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، اثر فوزه على الفرنسي كورنتين موتيت، في الجولة الثانية من دورة "1000 ماسترز" للتنس في روما، دخل "نوفا" الى الملعب بالأمس وهو يضع خوذة على رأسه للحماية.

وكان المصنف الاول يغادر الملعب بعد فوزه عبر نفق غرفة خلع الملابس، ويوّقع للجمهور، حين تلقى زجاجة على رأسه، أصابته بشكل مباشر وتسببت في جرح سطحي، دون عواقب وخيمة.

وذكر المنظمون أن الحادثة كانت مصادفة، اذ انحنى أحد المشجعين قريبا جدا من اللاعب لتسليمه قطعة من الورق وقلم، ما أدى إلى انزلاق زجاجة ماء من حقيبة ظهره، أصابت ديوكوفيتش في جرح سطحي.