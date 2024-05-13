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فيديو - هزيمة ديوكوفيتش في روما بسبب زجاجة في الرأس !!

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فيديو - هزيمة ديوكوفيتش في روما بسبب زجاجة في الرأس !!
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التنس

2024-05-13 | 01:51
فيديو - هزيمة ديوكوفيتش في روما بسبب زجاجة في الرأس !!

سقط النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش بشكل مفاجيء

سقط النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش بشكل مفاجيء (2-6 و3-6) خلال 67 دقيقة أمام التشيلياني أليخاندرو تابيلو، في الجولة الثالثة من دورة ATP Masters 1000 للتنس في روما، في اشارة سلبية قبل اسبوعين على معركة الدفاع عن اللقب في رولان جاروس.
وردّ اللاعب الصربي الهزيمة الى فقدان التركيز بسبب الزجاجة التي تلقاها على رأسه يوم الجمعة، من أحد المتفرجين، على الرغم من أنه ظهر يوم السبت مبتسماً ومرتدياً خوذة على رأسه على سبيل المزاح.
وقال ديوكوفيتش "لم أشعر أنني بحالة جيدة، ليس من حيث الألم، لكنها كانت مسألة توازن، لم يكن لدي أي تنسيق، لقد كنت لاعب تنس مختلفاً تماماً عما كنت عليه قبل ليلتين، لا بد لي من إجراء فحوصات طبية، لمعرفة ما يحدث".
وأضاف "شعرت بضربة قوية جدا في الرأس، وتلقيت رعاية طبية خلال ساعة من الغثيان والدوار والدم وأشياء مختلفة كثيرة، وحاولت أن أنام جيداً، لكن الصداع رافقني، وفي اليوم التالي بدا كل شيء على ما يرام، ثم كنت اليوم شخصاً مختلفاً تماماً".
وكانت الحادثة وقعت قبل يومين، اثر فوز ديوكوفيتش على الفرنسي كورنتين موتيت، في الجولة الثانية من دورة روما، حين كان المصنف الاول يغادر الملعب عبر نفق غرفة خلع الملابس، ويوّقع للجمهور، فتلقى زجاجة على رأسه، أصابته بشكل مباشر وتسببت في جرح سطحي.
وذكر المنظمون أن الحادثة كانت مصادفة، اذ انحنى أحد المشجعين قريبا جدا من اللاعب لتسليمه قطعة من الورق وقلم، ما أدى إلى انزلاق زجاجة ماء من حقيبة ظهره، أصابت ديوكوفيتش في رأسه.
 
 

فيديو - هزيمة ديوكوفيتش في روما بسبب زجاجة في الرأس !!

رياضة

التنس

نوفاك ديوكوفيتش

أليخاندرو تابيلو

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فيديو - نوفاك يدخل الملعب واضعاً خوذة على رأسه !!

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