فيديو - سابالينكا ضاحكة تشكر فريقها لدورة في هزيمتها

من المعروف أن نجمة التنس البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الثانية عالمياً، والبالغة 26 عاماً، تتمتع بروح الفكاهة والدعابة، الى جانب جمالها وروحها الطيبة.

وقد ظهر ذلك بوضوح بعد خسارتها (2-6 و3-6) أمام منافستها البولندية إيغا سوياتيك، المصنفة الاولى عالمياً، في نهائي دورة روما، التي تأتي كآخر الاستعدادات لدورة رولان غاروس الفرنسية، إحدى الدورات الاربع الكبرى في رياضة التنس.

وقالت سابالينكا ضاحكة في ختام كلامها أمام الجمهور وعلى شاشة التلفزيون "بالطبع، أخيرا وليس آخراً، أود أن أشكر فريقي على مساعدتي في خسارة نهائي آخر" ..



