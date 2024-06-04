الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - قريباً فيلم "فيدرر: اثنا عشر يوماً نهائياً"

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - قريباً فيلم &quot;فيدرر: اثنا عشر يوماً نهائياً&quot;
A-
A+

التنس

2024-06-04 | 00:46
فيديو - قريباً فيلم "فيدرر: اثنا عشر يوماً نهائياً"

فيلم "فيدرر: اثنا عشر يوماً نهائياً" يُعرض ابتداء من 20 الشهر الجاري

صدر الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم "فيدرر: اثنا عشر يوماً نهائياً"، والذي يوثق الأيام الأخيرة من مسيرة أسطورة رياضة التنس، ويُعرض ابتداء من 20 الشهر الجاري.
وقال الاسطورة السويسري روجر فيدرر في الإعلان الترويجي "آمل ألا أستخدم تلك المناديل الورقية، لكنني رجل عاطفي لذا لن نعرف ذلك أبداً".
وحقق فيدرر، البالغ 42 عاماً، خلال مسيرته، 103 ألقاب في المنافسات الفردية، بينها 20 لقباً في الدورات الأربع الكبرى، استراليا (6) ورولان غاروس الفرنسية (1) وويمبلدون الانجليزية (8) وفلاشينغ ميدوز الأميركية (5).
 
 
 
 
 
 
فيديو - قريباً فيلم "فيدرر: اثنا عشر يوماً نهائياً"

رياضة

التنس

روجر فيدرر

التنس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - رقصة أُنس جابر وسابالينكا تتسيد عالم التنس
فيديو - سابالينكا ترقص مع جامعات الكرات بعد الفوز

اقرأ ايضا في التنس

فيديو - رقصة أُنس جابر وسابالينكا تتسيد عالم التنس
01:10

فيديو - رقصة أُنس جابر وسابالينكا تتسيد عالم التنس

على الرغم من مسلسل المفاجآت التي تشهدها دورة رولان غاروس

01:10

فيديو - رقصة أُنس جابر وسابالينكا تتسيد عالم التنس

على الرغم من مسلسل المفاجآت التي تشهدها دورة رولان غاروس

فيديو - سابالينكا ترقص مع جامعات الكرات بعد الفوز
2024-05-30

فيديو - سابالينكا ترقص مع جامعات الكرات بعد الفوز

خلال مباراة الدور الاول من دورة رولان جاروس

2024-05-30

فيديو - سابالينكا ترقص مع جامعات الكرات بعد الفوز

خلال مباراة الدور الاول من دورة رولان جاروس

نجمة التنس ووالدها تسببا بفضيحة مدويّة قيمتها 100 الف يورو
2024-05-20

نجمة التنس ووالدها تسببا بفضيحة مدويّة قيمتها 100 الف يورو

كاميلا جيورجي ووالدها هربا من فيلا كانا يقيمان فيها

2024-05-20

نجمة التنس ووالدها تسببا بفضيحة مدويّة قيمتها 100 الف يورو

كاميلا جيورجي ووالدها هربا من فيلا كانا يقيمان فيها

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024