فيديو - قريباً فيلم "فيدرر: اثنا عشر يوماً نهائياً"

فيلم "فيدرر: اثنا عشر يوماً نهائياً" يُعرض ابتداء من 20 الشهر الجاري

صدر الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم "فيدرر: اثنا عشر يوماً نهائياً"، والذي يوثق الأيام الأخيرة من مسيرة أسطورة رياضة التنس، ويُعرض ابتداء من 20 الشهر الجاري.

وقال الاسطورة السويسري روجر فيدرر في الإعلان الترويجي "آمل ألا أستخدم تلك المناديل الورقية، لكنني رجل عاطفي لذا لن نعرف ذلك أبداً".

وحقق فيدرر، البالغ 42 عاماً، خلال مسيرته، 103 ألقاب في المنافسات الفردية، بينها 20 لقباً في الدورات الأربع الكبرى، استراليا (6) ورولان غاروس الفرنسية (1) وويمبلدون الانجليزية (8) وفلاشينغ ميدوز الأميركية (5).