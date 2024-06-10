الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو لكارلوس ألكاراز قبل تسع سنوات .. والحلم تحقق

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو لكارلوس ألكاراز قبل تسع سنوات .. والحلم تحقق
A-
A+

التنس

2024-06-10 | 01:20
فيديو لكارلوس ألكاراز قبل تسع سنوات .. والحلم تحقق

توّج الإسباني كارلوس ألكاراز بطلاً لدورة رولان غاروس للتنس

ليل أمس الأحد، توّج الإسباني كارلوس ألكاراز بطلاً لدورة رولان غاروس للتنس للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف بثلاث مجموعات لمجموعتين.
وأنهى ألكاراز، البالغ 21 عاماً، المجموعة الاولى (6-3)، لكنه خسر الثانية والثالثة (2-6 و5-7)، ثم استعاد المبادرة وعادل النتيجة بفوزه بالمجموعة الرابعة (6-1)، قبل أن يهزم منافسه القوي (6-2) في المجموعة الخامسة.
ونال ألكاراز لقب إحدى الدورات الأربع الكبرى للمرة الثالثة: رولان غاروس في فرنسا للمرة الأولى 2024، وهي تقام على الملاعب الرملية، فلاشينغ ميدوز في الولايات المتحدة 2022 على الملاعب الصلبة وويمبلدون الانجليزية 2023 على الملاعب العشبية.
وبعد حصوله على اللقب، انتشر مقطع فيديو لألكاراز، وهو في سن 12 عاماً يقول فيه أنّ حلمه هو الفوز بلقب رولان غاروس، وهو ما تحقق بالفعل بعد تسع سنوات، وفي سنّ 21 عاماً فقط.
 
 
 
 
 
 
فيديو لكارلوس ألكاراز قبل تسع سنوات .. والحلم تحقق

رياضة

التنس

كارلوس ألكاراز

رولان غاروس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - هدية ميسي الى كارلوس ألكاراز فأل خير عليه
فيديو - رقصة أُنس جابر وسابالينكا تتسيد عالم التنس

اقرأ ايضا في التنس

فيديو - هدية ميسي الى كارلوس ألكاراز فأل خير عليه
01:24

فيديو - هدية ميسي الى كارلوس ألكاراز فأل خير عليه

أرسلها بطل العالم الى نجم التنس الاسباني الشاب كارلوس ألكاراز

01:24

فيديو - هدية ميسي الى كارلوس ألكاراز فأل خير عليه

أرسلها بطل العالم الى نجم التنس الاسباني الشاب كارلوس ألكاراز

فيديو - رقصة أُنس جابر وسابالينكا تتسيد عالم التنس
2024-06-04

فيديو - رقصة أُنس جابر وسابالينكا تتسيد عالم التنس

على الرغم من مسلسل المفاجآت التي تشهدها دورة رولان غاروس

2024-06-04

فيديو - رقصة أُنس جابر وسابالينكا تتسيد عالم التنس

على الرغم من مسلسل المفاجآت التي تشهدها دورة رولان غاروس

فيديو - قريباً فيلم "فيدرر: اثنا عشر يوماً نهائياً"
2024-06-04

فيديو - قريباً فيلم "فيدرر: اثنا عشر يوماً نهائياً"

فيلم "فيدرر: اثنا عشر يوماً نهائياً" يُعرض ابتداء من 20 الشهر الجاري

2024-06-04

فيديو - قريباً فيلم "فيدرر: اثنا عشر يوماً نهائياً"

فيلم "فيدرر: اثنا عشر يوماً نهائياً" يُعرض ابتداء من 20 الشهر الجاري

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024