فيديو لكارلوس ألكاراز قبل تسع سنوات .. والحلم تحقق

توّج الإسباني كارلوس ألكاراز بطلاً لدورة رولان غاروس للتنس

ليل أمس الأحد، توّج الإسباني كارلوس ألكاراز بطلاً لدورة رولان غاروس للتنس للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف بثلاث مجموعات لمجموعتين.

وأنهى ألكاراز، البالغ 21 عاماً، المجموعة الاولى (6-3)، لكنه خسر الثانية والثالثة (2-6 و5-7)، ثم استعاد المبادرة وعادل النتيجة بفوزه بالمجموعة الرابعة (6-1)، قبل أن يهزم منافسه القوي (6-2) في المجموعة الخامسة.

ونال ألكاراز لقب إحدى الدورات الأربع الكبرى للمرة الثالثة: رولان غاروس في فرنسا للمرة الأولى 2024، وهي تقام على الملاعب الرملية، فلاشينغ ميدوز في الولايات المتحدة 2022 على الملاعب الصلبة وويمبلدون الانجليزية 2023 على الملاعب العشبية.

وبعد حصوله على اللقب، انتشر مقطع فيديو لألكاراز، وهو في سن 12 عاماً يقول فيه أنّ حلمه هو الفوز بلقب رولان غاروس، وهو ما تحقق بالفعل بعد تسع سنوات، وفي سنّ 21 عاماً فقط.