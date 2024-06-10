فيديو - هدية ميسي الى كارلوس ألكاراز فأل خير عليه

أرسلها بطل العالم الى نجم التنس الاسباني الشاب كارلوس ألكاراز

"الى كارلوس مع المودة" .. هذا ما كُتب على لوحة تحوي قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ذي الرقم 10 مع فريقه الحالي انتر ميامي، وصورة "للبرغوت"، وقد أرسلها بطل العالم الى نجم التنس الاسباني الشاب كارلوس ألكاراز، المناصر لريال مدريد.

وتسلّم ألكاراز، المُصنف الثالث عالمياً، الهدية من ميسي قبل المباراة النهائية لدورة رولان جاروس، ثاني دورات الغران شليم الأربع الكبرى في باريس، التي جمعته مع الألماني ألكسندر زفيريف، المُصنف الخامس على مستوى العالم، فكانت فأل خير عليه.

فقد أنهى ألكاراز، البالغ 21 عاماً، المجموعة الاولى (6-3)، لكنه خسر الثانية والثالثة (2-6 و5-7)، ثم استعاد المبادرة وعادل النتيجة بفوزه بالمجموعة الرابعة (6-1)، قبل أن يهزم منافسه القوي (6-2) في المجموعة الخامسة.

ونال ألكاراز لقب إحدى الدورات الأربع الكبرى للمرة الثالثة: رولان غاروس في فرنسا للمرة الأولى 2024، وهي تقام على الملاعب الرملية، فلاشينغ ميدوز في الولايات المتحدة 2022 على الملاعب الصلبة وويمبلدون الانجليزية 2023 على الملاعب العشبية.