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هكذا تشاجر لاعب التنس مع صديقته أمام الملأ !!

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هكذا تشاجر لاعب التنس مع صديقته أمام الملأ !!
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التنس

2024-06-13 | 02:28
هكذا تشاجر لاعب التنس مع صديقته أمام الملأ !!

خلال مباراة له تشاجر لاعب التنس برنارد توميتش مع صديقته

خلال مباراة له مؤخراً، تشاجر لاعب التنس برنارد توميتش مع صديقته ...!!
وكان الأسترالي ينافس في دورة ليتل روك المفتوحة في أركنساس يوم الجمعة، عندما تدهورت الأمور نحو الأسوأ، حيث كان يعاني من المرض وطلب العناية الطبية في عدة مناسبات.
واتخذت المباراة منعطفًاً غير متوقع، عندما زعم توميتش أنه أخبر الأطباء بأنّ صديقته، كيلي هانا، قد ثبت إصابتها بفيروس "كورونا"، مّا أثار جدلًا بينهما.
أصر توميتش على أنّ هانا قد ثبتت إصابتها مؤخراً، بينما ادعت الفتاة أنّ الأمر كان قبل أسبوعين، وقد أصبح خلافهما العلني مركز الاهتمام، تاركًا المعلّق في موقف حرج أثناء محاولته شرح الخلاف للمشاهدين.
وتضاف الحادثة الغريبة إلى مشاكل توميتش في الملعب، حيث يجلس حاليا خارج قائمة أفضل 200 لاعب في التصنيف العالمي، ويسعى جاهدًا لاستعادة مستواه السابق.
توميتش، الذي ثبتت إصابته لاحقًا بـ"كورونا" كان قد انسحب من المباراة بسبب المرض على الرغم من أنّه كان قد فاز بمباراة قبلها بيومين.


هكذا تشاجر لاعب التنس مع صديقته أمام الملأ !!

رياضة

التنس

برنارد توميتش

دورة ليتل روك

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