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ثروة كارلوس الكاراز تتصاعد مع انجازاته المتتالية

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ثروة كارلوس الكاراز تتصاعد مع انجازاته المتتالية
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التنس

2024-06-13 | 02:29
ثروة كارلوس الكاراز تتصاعد مع انجازاته المتتالية

فاز الاسباني كارلوس الكاراز بأول لقب له في دورة رولان جاروس

فاز الاسباني كارلوس الكاراز بأول لقب له في دورة رولان جاروس له مساء الأحد الماضي، بعد تغلبه على الألماني ألكسندر زفيريف، ليصبح أصغر لاعب يفوز بألقاب جراند سلام للتنس على ثلاثة أسطح.
ومع كل هذا النجاح، جاءت "الأموال" الطائلة التي نالها، حيث بلغت القيمة الصافية لثروة الشاب الإسباني نحو 15 مليون دولار من جوائز الانتصارات، ونحو 24.5 مليون دولار من خارج الملعب.
فوز الأحد، جعل الكاراز يحصل على 2.61 مليون دولار، إذ تتمتع دورة فرنسا المفتوحة بجائزة أكبر من تلك التي تقدمها دورة أستراليا المفتوحة،  لكنها لا تزال أقل من جوائز دورتيّ فلاشينغ ميدوز الاميركية وويمبلدون البريطانية.
يتطلع الإسباني الآن للدفاع عن لقبه في ويمبلدون في SW19 هذا الصيف، وسيحول انتباهه بعد ذلك إلى الألعاب الأولمبية.


ثروة كارلوس الكاراز تتصاعد مع انجازاته المتتالية

رياضة

التنس

كارلوس الكاراز

ألكسندر زفيريف

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