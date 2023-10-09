فيديو - بدر هاري يقدّم أسوأ عروضه ويسقط بالضربة القاضية

سقط بطل الكيك بوكسينغ المغربي بدر هاري بالضربة القاضية

سقط بطل الكيك بوكسينغ، المغربي بدر هاري، بالضربة القاضية أمام الإستوني أوكو يورندال في النزال الذي جمعهما ضمن أمسية "غلوري 89" في مدينة بروغاس البلغارية، المؤهل إلى "الجائزة الكبرى" للوزن الثقيل، المقرر في كانون الاول - ديسمبر المقبل.

وكان هاري في أسوأ أيامه، فسقط مرتين في الجولة الأولى، وواصل يورندال سيطرته في الجولة الثانية، فسقط من جديد وأصيب، ليعلن الحكم نهاية النزال بالضربة الفنية القاضية.