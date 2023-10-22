اختتام الدورة الدولية الثانية في كرة الطاولة للذكور في جزّين

اختتمت منافسات اليوم الثالث من الدورة الدولية الثانية في كرة الطاولة التي ينظمها الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة للعبة بالتعاون مع مؤسسة "الأرض البيضاء" على طاولات "مجمّع جوليان وليندا سليم" في جزين.
وأحرزت إيران لقبَين في فئتي 14-15 سنة و18-19 سنة، بينما أحرزت أوزبكستان لقب فئة دون 11 سنة، وجاءت النتائج ككل كما يلي:.
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فئة دون 11 سنة (ذكور): أحرز علي خان كامالوف (أوزبكستان) اللقب بفوزه على حسين إسكندروف (أوزبكستان) بنتيجة (3-2).
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فئة 14-15 سنة (ذكور): أحرز فراز شكيبا (إيران) اللقب بفوزه على خورشيد أحمدوف (أوزبكستان) بنتيجة (3-1).
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فئة 18-19 سنة (ذكور): احرز اللاعب الإيراني بنجامن فراجي لقبه الثاني بعد أن فاز بفئة 16-17 سنة وهو دون عمر الـ13 سنة، بتغلبه في المباراة النهائية على مواطنه أمير مهدي كشفرازي (3-1).
وفي الختام، توّج عضو الاتحاد الدولي ورئيس الإتحاد اللبناني جورج كوبلي والأمين العام الدكتور بيار هاني الفائزين، واحرزت ايران اربعة القاب من خمسة لدى الذكور، فيما تقام مباريات الإناث أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء في فئات "تحت 19 سنة" وتحت 17 سنة" وتحت 15 سنة" و"تحت 13 سنة" و"تحت 11 سنة".