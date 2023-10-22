اختتام الدورة الدولية الثانية في كرة الطاولة للذكور في جزّين

ينظمها الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة للعبة بالتعاون مع مؤسسة "الأرض البيضاء"

اختتمت منافسات اليوم الثالث من الدورة الدولية الثانية في كرة الطاولة التي ينظمها الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة للعبة بالتعاون مع مؤسسة "الأرض البيضاء" على طاولات "مجمّع جوليان وليندا سليم" في جزين.



وأحرزت إيران لقبَين في فئتي 14-15 سنة و18-19 سنة، بينما أحرزت أوزبكستان لقب فئة دون 11 سنة، وجاءت النتائج ككل كما يلي:.

⦁ فئة دون 11 سنة (ذكور): أحرز علي خان كامالوف (أوزبكستان) اللقب بفوزه على حسين إسكندروف (أوزبكستان) بنتيجة (3-2).

⦁ فئة 14-15 سنة (ذكور): أحرز فراز شكيبا (إيران) اللقب بفوزه على خورشيد أحمدوف (أوزبكستان) بنتيجة (3-1).

⦁ فئة 18-19 سنة (ذكور): احرز اللاعب الإيراني بنجامن فراجي لقبه الثاني بعد أن فاز بفئة 16-17 سنة وهو دون عمر الـ13 سنة، بتغلبه في المباراة النهائية على مواطنه أمير مهدي كشفرازي (3-1). وأحرزت إيران لقبَين في فئتي 14-15 سنة و18-19 سنة، بينما أحرزت أوزبكستان لقب فئة دون 11 سنة، وجاءت النتائج ككل كما يلي:.فئة دون 11 سنة (ذكور): أحرز علي خان كامالوف (أوزبكستان) اللقب بفوزه على حسين إسكندروف (أوزبكستان) بنتيجة (3-2).فئة 14-15 سنة (ذكور): أحرز فراز شكيبا (إيران) اللقب بفوزه على خورشيد أحمدوف (أوزبكستان) بنتيجة (3-1).فئة 18-19 سنة (ذكور): احرز اللاعب الإيراني بنجامن فراجي لقبه الثاني بعد أن فاز بفئة 16-17 سنة وهو دون عمر الـ13 سنة، بتغلبه في المباراة النهائية على مواطنه أمير مهدي كشفرازي (3-1).