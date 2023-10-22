الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

اختتام الدورة الدولية الثانية في كرة الطاولة للذكور في جزّين

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اختتام الدورة الدولية الثانية في كرة الطاولة للذكور في جزّين
A-
A+

رياضات متنوعة

2023-10-22 | 06:31
اختتام الدورة الدولية الثانية في كرة الطاولة للذكور في جزّين

ينظمها الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة للعبة بالتعاون مع مؤسسة "الأرض البيضاء"

اختتمت منافسات اليوم الثالث من الدورة الدولية الثانية في كرة الطاولة التي ينظمها الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة للعبة بالتعاون مع مؤسسة "الأرض البيضاء" على طاولات "مجمّع جوليان وليندا سليم" في جزين.
 

وأحرزت  إيران لقبَين في فئتي 14-15 سنة و18-19 سنة، بينما أحرزت  أوزبكستان لقب فئة دون 11 سنة، وجاءت النتائج ككل كما يلي:.
فئة دون 11 سنة (ذكور): أحرز علي خان كامالوف (أوزبكستان) اللقب بفوزه على حسين إسكندروف (أوزبكستان) بنتيجة (3-2).
فئة 14-15 سنة (ذكور): أحرز فراز شكيبا (إيران) اللقب بفوزه على خورشيد أحمدوف (أوزبكستان) بنتيجة (3-1).
فئة 18-19 سنة (ذكور): احرز  اللاعب الإيراني بنجامن فراجي لقبه الثاني بعد أن فاز بفئة 16-17 سنة وهو دون عمر الـ13 سنة، بتغلبه  في المباراة النهائية على مواطنه  أمير مهدي كشفرازي (3-1).
 

وفي الختام، توّج عضو الاتحاد الدولي ورئيس الإتحاد اللبناني جورج كوبلي والأمين العام الدكتور بيار هاني الفائزين، واحرزت ايران اربعة القاب من خمسة لدى الذكور، فيما تقام مباريات الإناث أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء في فئات "تحت 19 سنة" وتحت 17 سنة" وتحت 15 سنة" و"تحت 13 سنة" و"تحت 11 سنة".


اختتام الدورة الدولية الثانية في كرة الطاولة للذكور في جزّين

رياضة

رياضات متنوعة

الدورة الدولية الثانية في كرة الطاولة

الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة

الأرض البيضاء

مجمّع جوليان وليندا سليم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - شاهدوا عنف الأمن مع مُشجّع اقتحم الملعب

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

فيديو - شاهدوا عنف الأمن مع مُشجّع اقتحم الملعب
03:12

فيديو - شاهدوا عنف الأمن مع مُشجّع اقتحم الملعب

اقتحم مشجع الملعب بغية الوصول الى أحد اللاعبين

03:12

فيديو - شاهدوا عنف الأمن مع مُشجّع اقتحم الملعب

اقتحم مشجع الملعب بغية الوصول الى أحد اللاعبين

فيديو - "بيغ رامي" يبكي كالأطفال تأثراً بالحرب على غزّة
2023-10-20

فيديو - "بيغ رامي" يبكي كالأطفال تأثراً بالحرب على غزّة

بطل كمال أجسام مصري شهير وفائز بلقب مستر أولمبيا مرتين

2023-10-20

فيديو - "بيغ رامي" يبكي كالأطفال تأثراً بالحرب على غزّة

بطل كمال أجسام مصري شهير وفائز بلقب مستر أولمبيا مرتين

مقتل متسلقة شهيرة على ارتفاع 6700 متراً
2023-10-18

مقتل متسلقة شهيرة على ارتفاع 6700 متراً

بعدما فُقد أثرها منذ يوم السبت

2023-10-18

مقتل متسلقة شهيرة على ارتفاع 6700 متراً

بعدما فُقد أثرها منذ يوم السبت

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023