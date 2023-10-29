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فيديو - فيوري يهزم نجانو في حدث استعراضيّ ضخم في الرياض

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فيديو - فيوري يهزم نجانو في حدث استعراضيّ ضخم في الرياض
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رياضات متنوعة

2023-10-29 | 04:39
فيديو - فيوري يهزم نجانو في حدث استعراضيّ ضخم في الرياض

نال حزام "بطل الرياض" التذكاري ومدد سجله الخالي من الهزائم

سجل تايسون فيوري، 37 عاما، بطل العالم للوزن الثقيل على لائحة المجلس الاعلى للملاكمة (WBC)، فوزا مثيرا للجدل على مقاتل (UFC) السابق فرانسيس نجانو، فنال حزام "بطل الرياض" التذكاري، ومدد سجله الخالي من الهزائم إلى 35 وتعادل واحد.
أقيم النزال في العاصمة السعودية الرياض في حلقة وساحة منفصلة عن بقية النزالات المقررة، وبينها النزال على لقب الوزن الثقيل بين حامل اللقب فابيو واردلي وديفيد أديلي.
فبعد استراحة، انتقل الجمهور ووسائل الإعلام إلى ملعب بوليفارد هول الذي يتسع لـ26 الف متفرج، فقدّم مغني الراب اللندني فلودان، الحائز على جائزة جرامي ليل بيبي، والمغنية الأميركية بيكي جي، عرضاً استمر لمدة 30 دقيقة، ثم فتحت الأرضية ورفعت الحلقة من الأرض وسط هدير ضخم.
شق المقاتلان - يرتديان التيجان - طريقهما إلى الحلبة، بعد أن جلس كل منهما على عرش ذهبي، في قتال انتهى بحسب الحكام 95-94 لصالح نجانو مقابل 96-93 و95-94 لصالح فيوري.
 
 
 
 
 
 
فيديو - فيوري يهزم نجانو في حدث استعراضيّ ضخم في الرياض

رياضة

رياضات متنوعة

تايسون فيوري

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