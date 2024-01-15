عاجل
إذاعة جيش العدو: بقي في قطاع غزة 3 فرق من الجيش وهي 99 و162 و98
إذاعة جيش العدو: بقي في قطاع غزة 3 فرق من الجيش وهي 99 و162 و98
لجنة المال الموازنة أنهت اجتماعها منذ بعض الوقت باقرار التعديلات على المواد المعلقة في موازنة ٢٠٢٤ ومن المتوقع ان يقدّم رئيسها تقريره في اليومين المقبلين
لجنة المال الموازنة أنهت اجتماعها منذ بعض الوقت باقرار التعديلات على المواد المعلقة في موازنة ٢٠٢٤ ومن المتوقع ان يقدّم رئيسها تقريره في اليومين المقبلين
إذاعة جيش العدو: انسحاب الفرقة 36 من قطاع غزة
إذاعة جيش العدو: انسحاب الفرقة 36 من قطاع غزة
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
16 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
15 o
AlJadeedTv
متن
18 o
AlJadeedTv
كسروان
18 o
AlJadeedTv
الشمال
18 o
AlJadeedTv
الجنوب
14 o
AlJadeedTv
البقاع
11 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

حادث مروّع يودي بنجم الفنون القتالية المختلطة الايراني

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حادث مروّع يودي بنجم الفنون القتالية المختلطة الايراني
A-
A+

رياضات متنوعة

2024-01-15 | 04:34
حادث مروّع يودي بنجم الفنون القتالية المختلطة الايراني

في حادث دراجة نارية في نفق في جزيرة تايلاندية

فارق الحياة، نجم الملاكمة التايلاندية والفنون القتالية المختلطة، الإيراني فاريار أمينيبور، البالغ من العمر 23 عاماً، في حادث دراجة نارية في نفق في جزيرة تايلاندية، بعد ان عانى من إصابات خطيرة اثر اصطدم رأسه برصيف ضيق.
وعثرت الشرطة على جثة أميني بور في بركة من الدماء، وتم نقله إلى مستشفى تشالونغ حيث أعلن عن وفاته، وقال ضابط أنه يتم فحص كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة والتحدث مع الشهود لمعرفة كيف وقع الحادث، لكن لا يعتقد أن أي مركبات أخرى كانت متورطة.
وخاض أمينيبور خمس مباريات احترافية في بطولة ONE، وفاز بأول مباراة له في الكيك بوكسينغ قبل أن يفوز بثلاث مباريات في الملاكمة التايلاندية، وقد خسر مباراته الأخيرة في 22 كانون الأول - ديسمبر ضد كولابدام سور جور بيك أوتاي في ONE Friday Fights 46.
 


حادث مروّع يودي بنجم الفنون القتالية المختلطة الايراني

رياضة

رياضات متنوعة

الملاكمة التايلاندية

الفنون القتالية المختلطة

فاريار أمينيبور

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ألعاب القوى: نتائج بطولة وكأس الإتحاد لإختراق الضاحية للعام 2024

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

ألعاب القوى: نتائج بطولة وكأس الإتحاد لإختراق الضاحية للعام 2024
2024-01-09

ألعاب القوى: نتائج بطولة وكأس الإتحاد لإختراق الضاحية للعام 2024

إفتتح الإتحاد اللبناني لألعاب القوى روزنامة نشاطاته للعام 2024

2024-01-09

ألعاب القوى: نتائج بطولة وكأس الإتحاد لإختراق الضاحية للعام 2024

إفتتح الإتحاد اللبناني لألعاب القوى روزنامة نشاطاته للعام 2024

فيديو - فاز في الجولة الاولى بالضربة القاضية .. العمر مجرد رقم
2024-01-08

فيديو - فاز في الجولة الاولى بالضربة القاضية .. العمر مجرد رقم

حصل على اللقب العالمي المؤقت في ملاكمة الوزن الخفيف

2024-01-08

فيديو - فاز في الجولة الاولى بالضربة القاضية .. العمر مجرد رقم

حصل على اللقب العالمي المؤقت في ملاكمة الوزن الخفيف

فيديو - من المرمى الى المرمى .. هدف الموسم في بطولة اوروبا
2024-01-07

فيديو - من المرمى الى المرمى .. هدف الموسم في بطولة اوروبا

ضمن بطولة اوروبا لكرة الماء الجارية في كرواتيا

2024-01-07

فيديو - من المرمى الى المرمى .. هدف الموسم في بطولة اوروبا

ضمن بطولة اوروبا لكرة الماء الجارية في كرواتيا

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024