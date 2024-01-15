حادث مروّع يودي بنجم الفنون القتالية المختلطة الايراني

في حادث دراجة نارية في نفق في جزيرة تايلاندية

فارق الحياة، نجم الملاكمة التايلاندية والفنون القتالية المختلطة، الإيراني فاريار أمينيبور، البالغ من العمر 23 عاماً، في حادث دراجة نارية في نفق في جزيرة تايلاندية، بعد ان عانى من إصابات خطيرة اثر اصطدم رأسه برصيف ضيق.

وعثرت الشرطة على جثة أميني بور في بركة من الدماء، وتم نقله إلى مستشفى تشالونغ حيث أعلن عن وفاته، وقال ضابط أنه يتم فحص كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة والتحدث مع الشهود لمعرفة كيف وقع الحادث، لكن لا يعتقد أن أي مركبات أخرى كانت متورطة.

وخاض أمينيبور خمس مباريات احترافية في بطولة ONE، وفاز بأول مباراة له في الكيك بوكسينغ قبل أن يفوز بثلاث مباريات في الملاكمة التايلاندية، وقد خسر مباراته الأخيرة في 22 كانون الأول - ديسمبر ضد كولابدام سور جور بيك أوتاي في ONE Friday Fights 46.





