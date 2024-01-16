ماكجريجور يُقدّم 25 ألفاً لمقاتل تعرّض لكسور وشلل

تبرع كونور ماكجريجور بمبلغ 25 الف جنيه إسترليني لمواطنه ريان كورتيس

تبرع كونور ماكجريجور بمبلغ 25 الف جنيه إسترليني لمواطنه ريان كورتيس، نجم فنون القتال المختلطة، بعد تعرضه الى إصابة أنهت مسيرته.

وتم نقل كورتيس إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث في جلسة تدريبية يوم الخميس 11 كانون الثاني - يناير، أدى الى كسر في الظهر وكسر في الرقبة وخلع في العمود الفقري.

كما تعرض كورتيس إلى صدمة أشد، حيث أصيب الحبل الشوكي، وتعرض للشلل في ساقيه وذراعه اليسرى، ومن المقرر أن يبقى في المستشفى لمدة خمسة أشهر على الأقل، وبعد ذلك سيفحصه فريق متخصص في العمود الفقري.

وبدأت صديقته ليا ماكورت، نجمة وزن الريشة في بيلاتور، حملة لجمع التبرعات، وصلت الى رادار ماكجريجور، الذي ساهم بربع المبلغ المطلوب الذي تبلغ قيمته 100 ألف جنيه إسترليني، وشارك منشورا عن كورتيس لمتابعيه البالغ عددهم 47.3 مليون متابع على انستغرام.

وكتب ماكجريجور "أخبار حزينة للغاية عن كورتا، اللعبة لا تستحق المخاطرة، هذه الحقيقة التي لا نريد التحدث عنها، الحمد لله على عائلتك الصغيرة، وبارك الله فيك أخي، آمل أن تتحسّن قريباً".

كما تبرع الملاكم الأيرلندي ميك كونلان، وصحفي الفنون القتالية المختلطة أرييل حلواني، ومدرب الفنون القتالية المختلطة الشهير بول ريمر، ليلامس المبلغ 70 ألف جنيه إسترليني.



