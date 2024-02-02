لاتفيا تُقرّ قوانين ضدّ الرياضيين الروس والبيلاروس

لاتفيا هي احدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق

عدّل برلمان جمهورية لاتفيا، وهي احدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، الواقعة على البحر الاسود، تعديلات على قانون الرياضة، تحظر على المنتخبات الوطنية مواجهة نظيراتها من روسيا وبيلاروس، حتى لو كانت تلعب تحت علم محايد.

وتحت عنوان "التأكيد على تضامن لاتفيا مع أوكرانيا"، حظر القانون الجديد تنظيم بطولات في الألعاب الجماعية في لاتفيا، تسمح للفرق الروسية والبيلاروسية بالتنافس فيها، سواء تحت أعلام بلدانها أو تحت علم محايد.

الا ان هذه التعديلات المعتمدة لم تُشر الى مشاركة الرياضيين اللاتفيين في الألعاب الأولمبية واحتمال مواجهتهم لرياضيين روس او بيلاروس يلعبون تحت علم محايد، معتبرة ذلك أمراً يخص اللجنة الأولمبية اللاتفية.

المصدر RT



