الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

لاتفيا تُقرّ قوانين ضدّ الرياضيين الروس والبيلاروس

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
لاتفيا تُقرّ قوانين ضدّ الرياضيين الروس والبيلاروس
A-
A+

رياضات متنوعة

2024-02-02 | 01:50
لاتفيا تُقرّ قوانين ضدّ الرياضيين الروس والبيلاروس

لاتفيا هي احدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق

عدّل برلمان جمهورية لاتفيا، وهي احدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، الواقعة على البحر الاسود، تعديلات على قانون الرياضة، تحظر على المنتخبات الوطنية مواجهة نظيراتها من روسيا وبيلاروس، حتى لو كانت تلعب تحت علم محايد.
وتحت عنوان "التأكيد على تضامن لاتفيا مع أوكرانيا"، حظر القانون الجديد تنظيم بطولات في الألعاب الجماعية في لاتفيا، تسمح للفرق الروسية والبيلاروسية بالتنافس فيها، سواء تحت أعلام بلدانها أو تحت علم محايد.
الا ان هذه التعديلات المعتمدة لم تُشر الى مشاركة الرياضيين اللاتفيين في الألعاب الأولمبية واحتمال مواجهتهم لرياضيين روس او بيلاروس يلعبون تحت علم محايد، معتبرة ذلك أمراً يخص اللجنة الأولمبية اللاتفية.
المصدر RT

لاتفيا تُقرّ قوانين ضدّ الرياضيين الروس والبيلاروس

رياضة

رياضات متنوعة

جمهورية لاتفيا

الألعاب الأولمبية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقتل أحد تلامذة حبيب نورمحمدوف بسبع رصاصات

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

مقتل أحد تلامذة حبيب نورمحمدوف بسبع رصاصات
01:48

مقتل أحد تلامذة حبيب نورمحمدوف بسبع رصاصات

في مدينة محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية

01:48

مقتل أحد تلامذة حبيب نورمحمدوف بسبع رصاصات

في مدينة محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية

فيديو - سقط بالضربة القاضية وغاب عن الوعي
2024-01-31

فيديو - سقط بالضربة القاضية وغاب عن الوعي

عندما واجه الايراني رضا رضوي منافسه جوليان ليو

2024-01-31

فيديو - سقط بالضربة القاضية وغاب عن الوعي

عندما واجه الايراني رضا رضوي منافسه جوليان ليو

الاستخبارات الروسية تتهم شخصية عالمية بمحاربة "ألعاب المستقبل"
2024-01-29

الاستخبارات الروسية تتهم شخصية عالمية بمحاربة "ألعاب المستقبل"

جهود أميركية لتعطيل الأحداث الرياضية المقبلة التي تُعدّ لها روسيا

2024-01-29

الاستخبارات الروسية تتهم شخصية عالمية بمحاربة "ألعاب المستقبل"

جهود أميركية لتعطيل الأحداث الرياضية المقبلة التي تُعدّ لها روسيا

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024