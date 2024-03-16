المقاتل الأميركي يُدلي بصوته في الانتخابات الروسية !!

أدلى جيف مونسون بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية

أدلى جيف مونسون، المقاتل في رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية وقال في تصريحات لقناة 360 التلفزيونية "أنا اليوم أشارك في تحديد مستقبل روسيا".

واللافت في الأمر أن مونسون مولود في 19 كانون الثاني - يناير 1971 في مدينة سانت باول عاصمة ولاية مينيسوتا الأميركية، وقد نال الجنسية الروسيّة في العام 2018، وأصبح بعد أربعة أشهر عضواً في مجلس نواب مدينة كراسنوغورسك عن حزب "روسيا الموحدة".



