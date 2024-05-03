سبب وفاة المقاتل الروسي عن 37 عاماً

أعلنت وسائل اعلام وفاة المقاتل ألكسندر كولوميتسيف

أعلنت وسائل اعلام محلية عن وفاة المقاتل الروسي ألكسندر كولوميتسيف، بطل الوزن الثقيل في بطولات "هاردكور غراند بريكس"، البالغ 37 عاماً، فجر أمس الخميس، في مدينة روستوف.

وكان كولوميتسيف وصل من موسكو إلى مسقط رأسه، بهدف إجراء عملية جراحية في يده، إلا أن أقاربه عثروا عليه جثة هامدة في منزله، بعد أن حاولوا الاتصال به دون جدوى، ليتبين لاحقاً أن سبب الوفاة هو نوبة قلبية أثناء النوم.

ويعتبر كولوميتسيف الذي نال قبل عامين لقب بطولة هاردكور غراند بريكس ( Hardcore FC Grand Prix)، بطل روسيا في عدّة فئات من رياضات الفنون القتالية، هي كي وان (K-1) والفنون القتالية المختلطة ( MMA) والنزالات بالقبضة.





