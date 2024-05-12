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فاز بالسباق وتم تجريده من اللقب بسبب .. والده !!

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فاز بالسباق وتم تجريده من اللقب بسبب .. والده !!
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رياضات متنوعة

2024-05-12 | 03:15
فاز بالسباق وتم تجريده من اللقب بسبب .. والده !!

فاز العدّاء في ماراثون كاليفورنيا، ولكن ...

بعد ثلاثة أو أربعة أشهر من التدريب، وهو المُستجدّ على مسافة الماراثون، سعى العدّاء إستيبان برادو، البالغ من العمر 24 عاماً، في مشاركته الثانية الى الفوز في ماراثون كاليفورنيا، وتمكن من عبور خط النهاية بطلاً بزمن 2.24:54، ولكن ...

لاحقاً، تم استبعاد العدّاء بسبب تلقيه مساعدة غير مسموحة أثناء السباق، حيث تم التحقق من أن برادو، الذي قاد السباق لجزء كبير منه، تلقى المياه من عدة أشخاص على الدراجات، أحدهم والده، ودائما خارج "نقاط المرطبات" التي أنشأها المنظمون.

وتنص القاعدة 241 من لوائح الاتحاد الأميركي لألعاب القوى على أنه لا يجوز إلا "للأشخاص المصرح لهم" في المحطات الرسمية الموجودة على طول المسار توفير السوائل أو الإمدادات للعدائين.

 

فاز بالسباق وتم تجريده من اللقب بسبب .. والده !!

رياضة

رياضات متنوعة

إستيبان برادو

ماراثون كاليفورنيا

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