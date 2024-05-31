ايقاف مُدرّبة أميركية مدى الحياة .. إليكم الأسباب

كان المركز أصدر في العام 2021 إجراءات مؤقتة

أعلن المركز الأميركي للرياضة الآمنة (SafeSport) قراره ايقاف مدربة التزلج الفني على الجليد دليلة سابنفيلد مدى الحياة.

واتهم المركز المدربة الاميركية بالإساءة الجسدية والنفسية للرياضيين، والمضايقات وإساءة استخدام الإجراءات، وعدم الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة لقواعد السلامة الرياضية، واستخدام إساءات لفظية جنسية، ما دفع بتارا كاين، بطلة الزوجي 2016، الى جرح معصمها بشفرة حلاقة في محاولة للانتحار.

وكان المركز أصدر في الثالث من أيلول - سبتمبر 2021، إجراءات مؤقتة ضد سابنفيلد، بما فيها يمنعها من إجراء أي اتصال مع عشرات المتزلجين المشاركين في التحقيق، واشتراط حضور شخص بالغ للإشراف المباشر عليها أثناء التدريب.

ويجري التحقيق مع المدربة الأميركية بشأن إقامة متزلجة روسية تبلغ 16 عاما في منزلها مع متزلجين آخرين بالغين.



